Jogo Canoas x Sada Cruzeiro AO VIVO hoje pelos playoffs da Superliga Masculina (0-0)

INCIDENCIAS: Segunda partida válida pelas quartas de final da Superliga Masculina; disputada no ginásio La Salle, no Rio Grande do Sul.

Na temporada atual, o Sada Cruzeiro acumula três vitórias sobre o time do Canoas. Além da vitória na primeira partida dos playoffs, o time mineiro venceu os dois jogos na fase classificatória, no turno, fora de casa, os cruzeirenses triunfaram por 3 sets a 1 (22/25 17/25 25/22 13/25). Na volta, em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu por 3 sets a 0 (25/15 25/22 25/20).

"Foi um bom início de playoff para nós. O time não precisou forçar tanto o saque, sacou muito bem em alguns momentos e manteve o nível no ataque. Vamos com a mesma força para o jogo em Canoas e tentaremos manter uma regularidade para encerrarmos a série em dois jogos. Este é o nosso objetivo.", disse Uriarte.

O técnico Marcelo Mendez não tem problemas com a equipe e por isso mantém os mesmos jogadores do primeiro jogo. Peça importante no time cruzeirense, o levantador Uriarte falou sobre o que espera da partida de logo mais.

Atuando como visitante, o Sada Cruzeiro tem a chance de se classificar antecipadamente para as semifinais em caso de vitória na partida de hoje. Embalado por um triunfo com certa facilidade no primeiro confronto, a equipe mineira acredita que o segredo é permanecer com a regularidade que o time vem mostrando desde o início da Superliga

"Temos nossa última chance jogando em casa contra o forte Sada Cruzeiro. Estamos corrigindo alguns detalhes que ainda são possíveis de melhorar em pouco tempo. Estudamos os pontos positivos e negativos do primeiro jogo e agora é entrar mais concentrados do que nunca, para buscar um resultado positivo. Só isso nos interessa. O ginásio vai estar lotado e a força da torcida pode nos fazer mais fortes também. Que seja um jogo como no segundo set do primeiro, criando dificuldades para eles e não deixando jogarem com vantagem no placar.", explicou Marcel..

O técnico Marcel Matz acha que o time precisa entrar atento e que a derrota no primeiro jogo serviu para encontrar os pontos fortes do Sada Cruzeiro.

Pot ter sido derrotado na primeira partida - placar de 3 sets a 0 (25/19, 26/24 e 25/15), o Canoas conta com o fator casa para vencer o líder da primeira fase e foçar o terceiro jogo dos playoffs. A equipe sulista sabe das dificuldades mas acredita que tem chances de passar pelo time mineiro.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da segunda partida entre Canoas x Sada Cruzeiro, pela série melhor de três jogos, válida pelas oitavas de final da Superliga Masculina. O Jogo acontece às 19h, no ginásio La Salle, em Canoas (RS).