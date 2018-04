Jogo 1: Sesi-SP x Sesc RJ AO VIVO hoje pelas semifinais da Superliga Masculina (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe por aqui, em tempo real, a transmissão de Sesi-SP x Sesc RJ, ao vivo, valendo pela semifinal da Superliga Masculina 2017/18. O jogo acontecerá no ginásio Sesi Vila Leopoldina, neste sábado (7), às 21h30.

Estrelas em quadra! A equipe paulistana tem quatro campeões olímpicos no elenco: o levantador William, o central Lucão e os ponteiros Lipe e Douglas Souza. Já o Sesc RJ conta com o central Maurício Souza e o ponteiro Maurício Borges.

Fala, Lucão! “O Sesc RJ vem jogando com muita velocidade desde o começo da Superliga Cimed, então precisamos investir no saque para tentar quebrar um pouco disso. O contrário também é fundamental. Precisamos passar bem, pois eles têm bons sacadores, que tem atuado muito bem neste fundamento durante todo o campeonato, então temos que tentar tomar o menor número de pontos possível para ter bastante jogo de sequência”, analisou Lucão.

Fala, Maurício Souza! “Nosso objetivo é começar a série com vitória e, caso o nosso time consiga, temos a chance de fazer dois jogos diante da nossa torcida e buscar a classificação para a final. Vamos enfrentar um adversário dificílimo, com vários jogadores de seleção, muito experientes, mas nos preparamos muito bem para essa primeira partida. Confiamos no nosso grupo e sabemos da nossa capacidade. Vamos a São Paulo buscar essa vitória”, disse o central do Sesc RJ.

Equilíbrio! As campanhas das equipes foram bastante parecidas durante a fase de classificação. A vantagem do Sesc se deu apenas no número de sets vencidos (57/56), uma vez que cada uma terminou com 17 vitórias e cinco derrotas.

TABU! Nos únicos dois confrontos registrados entre as equipes, o Sesi-SP levou a melhor sobre o time carioca. Ambas as vitórias aconteceram pela Superliga. O Sesi, inclusive, foi o único time que o Sesc RJ não conseguiu superar no certame nacional.

Tabela das Semifinais - 1ª rodada



Sada Cruzeiro x Taubaté - 17h, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

Sesi-SP x Sesc RJ - 21h30, no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo (SP)

De um lado da chave estão Sada Cruzeiro e Taubaté, os finalistas da última edição da Superliga. Já do outro, Sesi e Sesc Rio duelarão visando a finalíssima.

A fase semifinal da Superliga Masculina se inicia neste sábado (7) com os dois duelos de tirar o fôlego. Os quatro melhores times da fase classificatória se enfrentarão em uma série melhor de cinco, disputando vaga na grande final.

