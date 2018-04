Taubaté surpreende e vence Cruzeiro no primeiro confronto pelas semifinais da Superliga

INCIDENCIAS: Primeiro jogo da melhor de cinco jogos pela semifinal da Superliga Masculina 2017/18, disputada no ginásio do Riacho, em Contagem (MG).

A abertura dos confrontos semifinais da Superliga Masculina de Vôlei 2017/18 ocorreu neste sábado (7). Sada Cruzeiro e Taubaté estrearam os duelos desta temporada, que serão decididos em uma série de cinco partidas. Atuando diante de um ginásio do Riacho lotado, o Taubaté surpreendeu e derrotou o time mineiro pelo placar de 3 sets a 1 (25/23, 23/25, 17/25 e 27/29), conquistando uma vitória de forma inédita sobre o rival na competição.

Dessa vez duelando pelas semifinais, na temporada anterior as equipes decidiram a competição - o Sada Cruzeiro levou a melhor se sagrando pentacampeão do torneio. Líder da fase classificatória, o time mineiro chegou até a semifinal nesta temporada após eliminar o Canoas, com duas vitórias por 3 sets a 0 na série melhor de três jogos das quartas de final. Quarto melhor time da primeira fase, o Taubaté também se garantiu entre os quatro melhores do campeonato após superar, com o mesmo resultado. a equipe do Minas Vôlei.

O segundo jogo entre Taubaté x Cruzeiro acontece na próxima terça-feira (10), no ginásio Abete, em São Paulo, às 19h.

Resumo do jogo

A qualidade das equipes em quadra confirmaria o equilíbrio e o bom jogo de voleibol disputado no fim da tarde deste sábado. Cruzeiro e Taubaté realizaram um clássico decisivo e conhecido entre os torcedores. Acostumados com decisões, tanto o time mineiro quanto o time paulista apostaram no saque forçado durante a primeira parcial.

Utilizando o fundamento com mais qualidade, o Cruzeiro conseguiu complicar a recepção do adversário, o que facilitava a defesa da raposa, que assim crescia no bloqueio. Mesmo a vantagem no marcador e a reação perto do fim do time taubateano não impediram os cruzeirenses de fechar o set em 25 a 23 e abrir vantagem no placar do duelo.

Apesar de jogar fora de casa e começar perdendo a partida, a equipe do Taubaté demonstrou que não tinha se abalado com os fatores adversos. Procurando atuar com tranquilidade e explorar os erros do adversário da casa, os paulistas abriram boa vantagem no marcador, passando a ter superioridade no ataque após ajustar a falha de recepção, que estava presente na etapa anterior.

O time cruzeirense ainda teve força para reagir, no entanto, o time taubateano não desperdiçou as oportunidades e fechou o set em 25 a 23, empatando a partida.

Com o empate na etapa anterior, o Taubaté ganhou força para a terceira parcial. Jogando de forma consistente, o time paulista conquistou uma vantagem atípica no marcador. Diante de um adversário fragilizado e confuso, o time visitante se aproveitou do bom momento, dos erros de saque e em outros fundamentos do Cruzeiro para assim virar o jogo. Sob o comando do oposto Wallace dentro de quadra, o time azul e branco fechou o set em 25 a 17 e fez 2 a 1 no placar.

Precisando evitar os erros, o Cruzeiro entrou para a quarta parcial mais organizado e assim aconteceu a etapa mais equilibrada da partida. Com as duas equipes trocando pontos, o ataque de Taubaté ainda levava vantagem sobre a defesa cruzeirense. O fundamento de saque do time celeste, fator diferencial nos períodos anteriores, obteve melhora. Do outro lado da quadra, o time paulista também cometeu muitas falhas no saque durante o duelo.

Por conta da igualdade no período, o jogo ganhou contornos emocionantes. Demonstrando resistência para evitar a derrota, o time celeste conseguiu salvar duas quebras de ponto, porém, não foi o suficiente, o Taubaté fechou a parcial em 29 a 27 e conquistou uma vitória importante por 3 sets a 1 na primeira partida da série melhor de cinco jogos.