Destaque na vitória do Taubaté sobre Cruzeiro, Wallace afirma: "Temos que manter os pés no chão"

Sada Cruzeiro e EMS Taubaté Funvic abriram, neste sábado (7), o primeiro confronto das semifinais da Superliga Masculina 2017/18, no ginásio do Riacho, em Contagem. Na reedição da final da temporada passada, o Taubaté superou a equipe estrelada por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/22, 25/17 e 29/27.

Com o placar, os taubateanos abriram vantagem na série melhor de cinco jogos. O oposto Wallace foi o maior pontuador do duelo, com 22 acertos, ultrapassando a marca de 400 pontos anotados nesta edição da Superliga. Além disso foi premiado com o Troféu VivaVôlei Cimed, de melhor jogador da partida. Satisfeito com o resultado, o campeão olímpico destacou a dificuldade do confronto e lembrou que ainda há um caminho a ser percorrido.

Foto: Divulgação/Rafinha Oliveira/EMS Taubaté Funvic

“Óbvio que essa vitória motiva um pouco mais, mas sabemos que a série está aberta. Uma vitória fora de casa é um grande passo que o time deu, mas temos que manter os pés no chão porque tem muito jogo ainda. Eles não fizeram o melhor jogo deles, mas temos que respeitar e terça-feira tem mais. Vamos tentar jogar ainda melhor para sair com outra vitória”, expressou.

O atacante ainda comentou sobre o desempenho dos cruzeirenses no fundamento saque, no qual, não foi eficaz: “O saque deles não entrou e isso fez uma diferença grande para eles, já que em alguns momentos eles tiveram que passar a bola para o nosso lado para dar sequência e, com isso, conseguimos rodar melhor também”, analisou.

Ambas as equipes voltam a entrar em quadra na próxima terça-feira (10), às 19h, no ginásio do Abaeté, em Taubaté, pela segunda partida do confronto da série melhor de cinco jogos das semifinais.