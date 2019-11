Resultado Sesc RJ x Praia Clube pela decisão da Superliga Feminina (3-1)

Encerramos por aqui a transmissão do primeiro jogo da decisão da Superliga Feminina entre Sesc Rio x Praia Clube. Agradecemos a todos que estiveram com a gente desde o início da manhã até agora. Tenham uma ótima tarde e uma excelente semana!

O segundo jogo da decisão será disputado no próximo domingo (22), às 9h10, no ginásio Sabiazinho, em Uberlândia. Se vencer novamente, o Sesc Rio será declarado campeão. No entanto, se a vitória for do Praia Clube, independentemente do placar, o título será definido no golden set.

Drussyla é eleita a melhor jogadora em quadra e recebe o troféu Viva Vôlei.

Fim de jogo na Arena Carioca 1: Sesc Rio 3 x 1 Praia Clube.

25/17 - E O PONTO DA VITÓRIA DO SESC RIO É DE DRUSSYLA! A MAIOR PONTUADORA DO JOGO, COM 22 ACERTOS!

24/17 - Fê Garay marca para o Praia.

É PONTO DO JOGO PARA O SESC RIO!

24/16 - Bola de xeque de Drussyla!

23/16 - Gabi enfrenta bloqueio triplo e define para o Rio, que se aproxima da vitória.

22/16 - Bloooock do Praia Clube!

22/15 - Ellen pontua pelo Praia Clube.

22/14 - Ponto de saque do Rio!

21/14 - Toque na rede de Fê Garay.

20/14 - Saque de Roberta fica na rede.

20/13 - Erro de Amanda na recepção.

19/13 - Largadinha de Mayhara!

18/13 - Fabiana marca pelo meio da quadra.

18/12 - Mayhara marca mais um.

17/12 - Olha ela de novo! Mayhara marca mais um de bloqueio, o sexto dela, maior pontuadora nesse fundamento.

16/12 - MAYHARA! Central do Rio fecha a porta pra cima de Fawcett.

15/12 - Gabi marca seu 15º ponto no jogo.

Agora é Paulo Coco quem para o jogo.

13/11 - BLOCK DUPLO DO SESC RIO: GABI E JUCIELY!

12/11 - Ataque de Fawcett sai muito alto e cai fora.

11/11 - Bola de Carla pega fora. Tudo igual!

10/11 - Ponto do Rio de Janeiro.

Pedido de tempo de Bernardinho!

9/11 - Dois toques de Roberta!

9/10 - Tocaço de Fawcett em Drussyla!

9/9 - Ponto do Praia Clube!

9/8 - BLOOOOCK DE JUCIELY EM FAWCETT!

8/8 - Juciely marca em contra-ataque.

7/8 - Drussyla, na pequena diagonal.

6/8 - Fawcett explora o bloqueio carioca e pontua.

6/7 - Monique ataca para fora.

6/6 - Bola de Drussyla não passa pelo bloqueio, mas cai fora.

5/6 - Ponto de saque de FABIANA!

5/5 - Fawcett ataca do fundo da quadra.

5/4 - Gray não consegue passar novamente pelo bloqueio.

4/4 - MAYHARA TOCAÇO EM GARAY!

3/4 - Monique fica no bloqueio de Fabiana.

3/3 - Fê Garay encosta na linha dos três pontos.

2/3 - Fê Garay sai do fundo da quadra para atacar pelo meio.

1/1 - Fawcett deixa tudo igual.

1/0 - Ponto do Rio de Janeiro.

Vamos para o quarto set! Praia Clube precisa da vitória para levar até o tie-break.

22/25 - Gabi erra na recepção, e Praia Clube fecha o terceiro set.

22/24 - Fê Garay passa pelo bloqueio duplo. É set point para o Praia Clube!

22/23 - Fawcett encaixa bola na diagonal.

22/22 - BLOOOOOOCK DE JUCIELY!

21/22 - Claudinha salva uma bola espetacular, mas time fica na indecisão e bola cai fora.

Pedido de tempo do técnico Bernardinho.

20/22 - BLOOOOOOOOCK DE WALEWSKA!

20/21 - Bola de Monique na diagonal vai fora.

20/20 - Fê Garay coloca igualdade no marcador.

20/19 - Mayhara pega pelo meio e coloca no chão!

19/19 - Fabiana não deixa passar.

19/18 - Gabi não passa pelo bloqueio, mas bola cai fora.

18/18 - Erro de saque de Roberta.

18/17 - Gabi salva, entrega para Gabi, que vira para o Sesc Rio.

16/17 - Ponto do Rio de Janeiro.

14/17 - Bola de Claudinha para Carla pega no bloqueio e cai fora.

14/16 - Terceiro ponto seguido do Praia Clube.

14/15 - Faxwcett explo bloqueio duplo e marca.

14/14 - Gabi enfrenta bloqueio de Walewska, mas não consegue passar.

12/12 - Pancada de Fê Garay não volta.

12/11 - Mayhara pontua para o Rio!

Pedido de tempo do técnico Paulo Coco, do Praia Clube.

10/10 - Ponto do Sesc Rio! Empate decretado.

8/10 - Fabiana marca pelo meio.

8/9 - Ponto do Rio de JANEIRO.

7/9 - Drussyla marca e acorda torcida do Rio.

6/9 - Saque de Fawcett fica na rede novamente.

5/9 - Fawcett explora bloqueio duplo e pontua para o time aurinegro.

4/7 - Ataque de Amanda vai direto para fora.

3/7 - Bola do Rio pega na antena. É ponto do Praia!!!

Pedido de tempo de Bernardinho, técnico do Sesc Rio.

3/6 - Fawcett ataca na paralela e faz o terceiro seguido do Praia.

3/5 - Monique fica no bloqueio duplo do Praia.

3/4 - Fê Garay coloca o Praia na frente.

2/2 - Fawcett coloca no fundo da quadra adversária.

2/1 - Monique ataca na diagonal e faz para o Rio.

1/1 - Praia empata em bola de segunda.

1/0 - Rio abre o terceiro set.

VAMOS PARA O TERCEIRO SET!

25/19 - Ataque de Gabi na diagonal fecha o segundo set.

24/19 - Ataque de Gabi vai fora. No rally, bola do Rio chegou a cair na quadra do Rio, mas arbitragem mandou o jogo seguir.

24/18 - Novo bloqueio do Praia Clube faz técnico Bernardinho parar o jogo.

24/17 - Ponto do Praia Clube.

24/16 - Praia marca novamente e adia encerramento do set.

24/15 - Ponto de bloqueio do Praia Clube.

24/14 - BLOOOOCK DE GABI EM WALEWSKA.

23/14 - Rio se encaminha para fechar o set.

22/14 - Fê Garay volta a aparecer.

22/13 - Ponto do Rio com Drussyla.

21/13 - Fawcett pontua para o Praia.

21/12 - Levantamento espetacular de manchete de Drussyla para Monique, que coloca no fundo da quadra.

20/12 - Drussyla escapa do bloqueio e ataca na paralela.

19/12 - Olha ela! Monique bloqueia Ellen.

18/12 - Erro de saque na equipe mineira.

Pedido de tempo de Bernardinho.

17/12 - Mayhara fica no bloqueio do Praia Clube.

17/11 - Ataque de Drussyla vai fora.

17/10 - Fê Garay faz mágica e coloca três jogadoras adversárias no chão em bola pelo meio.

17/9 - Monique enfrenta o bloqueio do Praia e coloca no fundo da quadra.

16/8 - Mayhara pontua pela saída rede.

15/8 - Saque de Juciely fica na rede.

14/7 - Bola de Juciely pega no bloqueio de Fê Garay, mas cai fora.

13/7 - Em bola de primeiro tempo, Walewska pontua para o Praia.

13/6- Drussyla agora aparece pela saída de rede.

12/6 - Bola de Juciely pela entrada de rede vai para fora.

12/5 - Fabiana ataca em cima de Monique, que não segura.

Pedido de tempo de Paulo Coco, técnico do Praia Clube.

12/4 - Fê Garay fica no bloqueio triplo do Rio de Janeiro.

11/4 - Fê Garay erra o tempo de bola e amplia vantagem do Sesc Rio.

10/4 - Monique sai da marcação e pontua pelo Rio.

9/4 - Fabiana aparece pelo meio e crava na quadra adversária.

9/3 - Bolão de Roberta para Drussyla, que desce o braço na diagonal curta.

8/3 - Saque de Fawcett para no meio da rede.

Pedido de tempo de Paulo Coco, técnico do Praia Clube.

6/2 - BLOOOOCK DE MONIQUE!

5/2 - Fawcett joga na quadra do Rio, arbitragem marca ponto carioca, mas time mineiro pede desafio.

4/2 - Dois toques de Walewska.

3/2 - Praia chega novamente!

3/1 - Fawcett diminui para o time mineiro.

3/0 - Gabi explora o bloqueio e marca o terceiro do Rio.

2/0 - Praia Clube erra na recepção novamente, agora com Claudinha.

1/0 - Roberta saca colocado, e Fê GARAY FALHA NA RECEPÇÃO.

Vamos para as emoções do segundo set!

As duas torcidas estão animadas! Os cariocas são maioria mas a galera de Uberlândia também veio! #VoleiVAVEL pic.twitter.com/v7tRFotWwu — Felipe (@_olivfelipe) 15 de abril de 2018

26/24 - BLOOOOOCK DE GABI EM FABIANA FECHA O SET!

25/24 - Drussyla explora bloqueio triplo e deixa Rio na frente novamente.

24/24 - Ataque ousado de Claudinha deixa tudo igual.

24/23 - Drussyla explora o bloqueio e ganha matchpoint

23/23 - Erro de saque de Fawcett.

22/23 - Ataque de Fabiana em cima de Roberta.

22/22 - Fabiana erra no contra-ataque e joga bola para quadra do Rio.

21/22 - Olha a Fawcett de novo! Virada do Praia!

Pedido de tempo do técnico Bernardinho.

21/21 - Fawcett explora bloqueio triplo e deixa tudo igual novamente.

Praia: Natasha entra no lugar de Walewska.

21/20 - Bola de Drussyla pela entrada de rede cai fora.

21/19 - Ponto do Praia Clube.

21/18 - Ataque de Mayhara toca no bloqueio antes de cair no fundo da quadra.

20/18 - Diagonal longe de Fawcett entra.

Mais um pedido de tempo de Paulo Coco, técnico do Praia Clube.

19/17 - Drussyla aparece pelo meio e solta o braço em cima de Amanda.

18/17 - Walewska toca na rede.

17/17 - Bola de Gabi pega no bloqueio e sai.

16/17 - Bolão de Claudinha para Walewska, que vira de forma sensacional!

16/16 - Erro de saque do Praia Clube.

15/16 - Dois toques de Roberta. É ponto do Praia!

15/15 - Fê Garay ataca na paralela e deixa tudo igual novamente.

15/14 - Virada do Rio de Janeiro!

14/14 - ACEEEEE DO RIO!!! Amanda tenta fazer golpe de vista, mas deixa passar.

13/14 - Juciely aparece pela primeira vez e marca.

12/14 - Monique fica no bloqueio de Amanda! Primeiro ponto de bloqueio do Praia.

Agora é Paulo Coco, técnico do Praia Clube, quem para o jogo. Vantagem da equipe mineira já foi de cinco pontos, mas time carioca encostou.

12/13 - Rio encosta com Drussyla.

11/13 - Saque de Fawcett fica na rede.

10/13 - Amanda ataca na diagonal e acerta Mayhara.

10/12 - Drussyla explora o bloqueio de Fawcett. Técnico Paulo Coco pede desafio, mas arbitragem confirma o toque da jogadora praiana.

9/12 - Amanda marca em bola na diagonal.

9/11 - Mais um bloqueio do Rio de Janeiro!

8/11 - BLOOOOOCK DE MAYHARA!

7/11 - Bola de Walewska vai no fundo da quadra e Fabi não consegue salvar.

Técnico Bernardinho, do Sesc Rio, para o jogo.

5/10 - Fawcett ataca pelo meio e desce o braço na quadra do Rio.

4/9 - Rio se recupera com Gabi.

4/9 - Praia Clube pontua com Fawcett.

4/7 - Gabi tenta pontuar pela entrada de rede, mas bola vai muito fora. Bernardinho pede desafio, mas arbitragem confirma que a bola não foi boa.

4/6 - Fê Garay marca o primeiro dela.

4/5 - Amanda erra saque para o Praia.

3/5- Fabiana sai do meio e marca em bola china.

3/4 - Drussyla solta o braço e pontua pelo Rio.

2/4 - Mais um erro de saque do Rio, agora com Mayhara.

2/3 - Bola de Fabiana pega na antena. Fawcett tenta recuperar, mas não consegue.

1/3 - Fabi erra na recepção, e Fabiana aproveita a bola de xeque.

1/2 - Erro de saque na equipe carioca.

1/1 - Gabi explora o bloqueio e empata a partida.

0/1 - O primeiro ponto é do Praia Clube!

COMEÇOU A DECISÃO!

RIO DE JANEIRO ESCALADO!



Gabi, Juciely, Roberta, Monique, Mayhara, Drussyla e Fabi. Técnico: Bernardinho.

PRAIA CLUBE DEFINIDO!



Fê Garay, Walewska, Claudiinha, Fawcett, Fabiana e Amanda. Técnico: Paulo Coco

Torcida canta a capela do hino e ginásio vai à loucura.

Jogadoras perfiladas para o Hino Nacional!

Em instantes teremos o protocolo oficial, com a apresentação das equipes e execução do Hino Nacional Brasileiro.

A relação com os elencos de Rio de Janeiro e Praia Clube. #VoleiVAVEL pic.twitter.com/kivAADqxZG — Felipe (@_olivfelipe) 15 de abril de 2018

Torcida do Rio de Janeiro comparece em bom número. Expectativa de casa cheia!

ue estivera(Foto: Felipe de Oliveira/VAVEL Brasil)

Falta pouco mais de 30 minutos para a bola subir. Vamos de Sesc RJ x Praia Clube na decisão da Superliga!

Jogadoras de Sesc RJ e Praia Clube fazem trabalho de alongamento neste momento. É decisão da #Superliga Acompanhe com a gente! #VôleiVAVEL pic.twitter.com/nVDOi6kcAQ — Vôlei VAVEL (@Volei_VAVEL) 15 de abril de 2018

Daqui a pouco a bola vai subir para a grande decisão da #Superliga. É o primeiro jogo da final. A Arena Carioca 1 já vai recebendo um bom público. #VôleiVAVEL pic.twitter.com/jQfpKaHHHX — Vôlei VAVEL (@Volei_VAVEL) 15 de abril de 2018

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe por aqui, em tempo real, a transmissão de Sesc Rio x Praia Clube, ao vivo, valendo pela decisão da Superliga Feminina 2017/18. O jogo acontecerá no ginásio Arena Carioca 1, nesse domingo (15), às 10h.

Chegou a hora! Depois de uma fase classificatória equilibrada e playoffs com muita emoção, será conhecida a equipe vencedora da Superliga Feminina 2017/18.

Mudança no regulamento! Diferente de anos anteriores, a decisão do título acontecerá em duas partidas e não mais em jogo único. Se cada finalista vencer um duelo, haverá um Golden Set (set de desempate) após o segundo jogo, que será disputado no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia, dia 22 de abril.

Melhores times! Finalistas, Sesc RJ e Praia Clube tiveram as duas melhores campanhas na fase classificatória. A definição do primeiro lugar ocorreu apenas na penúltima rodada da fase inicial, quando o Sesc Rio superou o Praia, por 3 sets a 2, em Uberlândia.

Igualdade! Os dois jogos disputados entre os finalistas foram recheados de rivalidade e emoção. No turno, um surpreendente triunfo do Praia Clube no Rio de Janeiro marcou a primeira vitória na história do time mineiro sobre o Sesc Rio. Já no returno, a equipe carioca quebrou a invencibilidade de 20 jogos do time de Uberlândia.

+ Finalistas, Praia Clube e Sesc RJ protagonizaram grandes jogos na Superliga Feminina

Repeteco! Praia Clube e Rio de Janeiro vão disputar pela segunda vez a final da Superliga. Na temporada 2015/2016, o time carioca levou a melhor sobre a equipe praiana por 3 sets a 1, em Brasília, e ficou com o título.

Atual campeão da Superliga, o Rio de Janeiro luta pelo 13º título da maior competição do voleibol brasileiro. Forte no jogo coletivo, o time comandado por Bernardinho chega à sua 14ª final de Superliga seguida. Nesta campanha, foram 27 jogos até aqui, com 25 vitórias e apenas duas derrotas.

Os dois revezes da equipe carioca aconteceram ainda durante a fase classificatória. Um deles foi diante do Praia Clube, adversário nesta final. Na oportunidade, o time mineiro superou as cariocas por 3 sets a 0, em pleno Rio de Janeiro.

Nos playoffs, o Sesc Rio não encontrou dificuldades para passar pelo Pinheiros, nas quartas de final, e Camponesa/Minas, nas semis.

(Foto: Renan Rodrigues/CBV)

Preparação para final! Rio de Janeiro concentra forças na final da Superliga visando manutenção da hegemonia

Fala, Bernardinho! "A gente espera estar com todas as jogadoras à disposição, isso já é um ponto positivo. tivemos muitas lesões ao longo da temporada. Esperamos muita dificuldade, o time do Praia é muito forte, é um grupo fisicamente muito forte. Nosso time tem uma estatura menor comparado ao delas. Nós temos uma tarefa muito árdua pela frente. Sabemos que vamos ter que jogar muito bem, dar tudo que temos para termos chance nessa final contra elas", disse o treinador.

+ Superação: Gabi Guimarães e Monique Pavão vencem lesões e se destacam no Sesc RJ

Praia Clube

Dono da melhor campanha na primeira fase, com 21 vitórias em 22 jogos, o Praia Clube chega à decisão da Superliga pela segunda vez em sua história. Na final anterior, acabou superado pelo Rio de Janeiro.

Nesta edição, o clube mineiro fez um belo investimento para conquistar seu primeiro título de expressão.



+ Com um elenco habilidoso, Praia Clube chega forte para final da Superliga

Nos playoffs, passou com facilidade pelo Vôlei Bauru e fez uma série bastante equilibrada com o Osasco, nas semifinais.

(Foto: Renan Rodrigues/CBV)

Preparação para final! Em busca de título inédito, Praia Clube se prepara para a decisão da Superliga Feminina

Fala, Treinador! "A expectativa é muito grande. A equipe está motivada pela campanha que fez na fase classificatória mas sabemos que o desafio é gigantesco, principalmente por enfrentar uma equipe como o Rio de Janeiro na final", declarou Paulo Coco.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe por aqui, em tempo real, a transmissão de Sesc Rio x Praia Clube, ao vivo, valendo pela decisão da Superliga Feminina 2017/18. O jogo acontecerá no ginásio Arena Carioca 1, nesse domingo (15), às 10h.