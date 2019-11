Resultado Praia Clube x Rio de Janeiro na final da Superliga Feminina (4-0)

Encerramos a transmissão agradecendo pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Vôlei na VAVEL Brasil. Tenha um bom dia!

Com a conquista do título, o Praia Clube está classificado para o Mundial junto com a equipe do Minas.

Premiações individuais:

Melhor ataque: Tandara

Melhor bloqueio: Bia

Melhor recepção: Fabi

Melhor defesa: Suelen

Melhor levantadora: Roberta.

As melhores jogadoras da competição:

Bruna Honório - Pinheiros

Bia - Osasco

Roberta - Rio de Janeiro

Claudinha - Praia Clube

Tandara - Osasco

Suelen - Praia Clube

Fabi - Rio de Janeiro

O prêmio de melhor jogadora da Suerpliga ficou com a oposta Tandara

O prêmio de melhor jogadora da final fica com a levantadora Claudinha.

Super set: FAWCETT!!! O PRAIA CLUBE FECHA O SUPER SET EM 25 A 18, FAZ 4 SETS A 0 CONTRA O RIO DE JANEIRO E CONQUISTA O TÍTULO INÉDITO DA SUPERLIGA FEMININA!

Super set: Mayhara pontua para o Rio de janeiro. 24x18.

Super set: Bloqueio do Praia Clube! O time mineiro tem o ponto do título da Superliga! 24x17.

Super set: IMPRESSIONANTE! Walewska explora o bloqueio adversário e pontua para o Praia Clube. 23x17.

Super set: Desafio confirma bola fora de Monique, ponto do Praia Clube. 22x17.

Super set: Erro do Rio de Janeiro. Ponto do Praia Clube. 21x17.

Super set: Walewska na bola pelo meio coloca no fundo de quadra, ponto do Praia Clube. 20x17.

Super set: Bloqueio triplo do Rio! 19x17.

Super set: Fernanda Garay absurda!! Ponto do Praia Clube. 19x16.

Super set: Desafio mostra toque no bloqueio, ponto do time carioca. 18x16.

Bernardinho para o jogo novamente.

Super set: Erro do Rio no ataque de Fernanda Garay, o ponto é do Praia Clube. 18x15.

Super set: Erro de ataque de Gabi, ponto do time mineiro. 17x15.

Super set: Fernanda Garay na paralela, ponto do Praia Clube. 16x15.

Super set: Ace de Drussyla! Ponto do Rio de Janeiro. 15x15.

Super set: Erro do Praia Clube, ponto do Rio de Janeiro. 15x14.

Super set: Fernanda Garay coloca a bola no chão, ponto do Praia Clube. 15x13.

Vez do técnico Bernardinho parar o jogo.

Super set: Ace de Amanda. Ponto do Praia Clube. 14x13.

Super set: Drussyla ataca para fora e o Praia Clube empata o set. 13x13.

Super set: Fabiana solta o braço na china e pontua para o Praia Clube. 12x13.

Para o jogo o técnico Paulo Coco.

Super set: Fawcett erra o ataque, ponto do Rio de Janeiro. 11x13.

Super set: Drussyla explora o bloqueio e pontua para o Rio. 11x12.

Super set Drussyla na diagonal, ponto do Rio de Janeiro. 11x11.

Super set: Erro de Juciely, Praia Clube passa na frente do placar. 11x10.

Cartão amarelo para Bernardinho.

Super set: Erro do Rio de Janeiro, ponto do Praia Clube. 10x10.

Super set: Ponto do Rio de Janeiro. 9x10.

Super set: Fawcett ataca, a bola desvio no bloqueio e o ponto é do Praia Clube. 9x9.

Super set: Drussyla explora o bloqueio depois de um grande rally, ponto do Rio de Janeiro. 8x9.

Super set: Fernanda Garay saca na rede, ponto do Rio de Janeiro. 8x8.

Super set: Fawcett ignorante pontua para o Praia Clube. 8x7.

Super set: INCRÍVEL! Bloqueio do Rio de Janeiro. 7x7.

Super set: Fawcett absurda! Ponto do Praia Clube. 7x6.

Super set: Juciely na china pontua para o Rio. 6x6.

Super set: Erro de ataque de Gabi, Praia clube na frente do placar. 6x5.

Super set: Fernanda Garay pontua para o time mineiro. 5x5.

Super set: Drussyla pontua para o Rio de Janeiro. 4x5.

Super set: Fabiana ataca e a bola cai, ponto do Praia. 4x4.

Super set: Erra o Praia Clube, ponto do Rio de Janeiro. 3x4.

Super set: Drussyla explora o bloqueio adversário e empata o set para o time carioca. 3x3.

Super set: Erra o Praia Clube, ponto do Rio de Janeiro. 3x2.

Super set Fawcett explora o bloqueio adversário e pontua para o Praia. 3x1.

Super set: Drussyla faz o primeiro ponto do Rio de Janeiro. 2x1.

Super set: Erro do Rio de Janeiro, ponto do Praia Clube. 2x0.

Super set: Ponto de Fawcett para o Praia Clube. 1x0.

COMEÇA O SET EXTRA! AGORA É DECISÃO!

Com a vitória do Praia Clube teremos o super set para definir o campeão da Superliga Feminina 2017/18.

3º set Fabiana! Praia Clube fecha o jogo em 25 a 17, faz 3 sets a 0 na partida e deixa tudo igual no confronto!

3º set Mayhara pontua para o Rio de Janeiro. 24x17.

3º set Fabiana na bola de cheque dá o matchpoint para o Praia Clube. 24x16.

3º set Erro do Rio de Janeiro, ponto do Praia Clube. 23x16.

3º set Ponto do Praia Clube. 22x16.

3º set Gabi na paralela! Ponto do Rio de janeiro. 21x16.

3º set Fernanda Garay pontua para o Praia Clube, 21x15.

3º set Gabi explora o bloqueio e o ponto é do Rio de Janeiro. 20x15.

3º set Desafio mostra que a bola não tocou no bloqueio, ponto do Rio de Janeiro. 20x14.

3º set Bloqueio simples do Praia Clube! 20x13.

3º set Fernanda Garay ataca na pequena diagonal, ponto do Praia Clube. 19x13.

3º set Monique explora o bloqueio e marca para o Rio de Janeiro. 18x13.

3º set Ace de Fabiana! Ponto do Praia Clube. 18x12.

3º set Drussyla ataca para fora, ponto do Praia Clube. 17x12.

3º set Drussyla numa diagonal maldosa pontua para o Rio depois de um gelo rally. 16x12.

3º set Fawcett solta o braço, ponto do Praia. 16x11.

3º set Erro do Praia Clube, ponto do time carioca. 15x11.

3º set Fawcett erra o saque, ponto do Rio. 15x10.

3º set Gabi ataca para fora, ponto do time mineiro. 15x9.

3º set Erro do Praia Clube, ponto so Rio de Janeiro. 14x9.

3º set Amanda explora o bloqueio e pontua para o Praia Clube. 14x8.

3º set Juciely explora o bloqueio e pontua para o Rio de Janeiro. 13x8.

3º set Fawcett ignora o bloqueio e coloca a bola no chão. 13x7.

Bernadinho para o jogo novamente.

3º set Fawcett absurda. Ponto do Praia Clube. 12x7.

3º set Fawcett ataca e a bola cai, ponto do Praia Clube. 11x7.

3º set Drussyla solta o braço e coloca a bola no chão, ponto do Rio. 10x7.

3º set Drussyla fica no bloqueio duplo do Praia. 10x6.

3º set Walewska coloca a bola no chão, ponto do Praia Clube. 9x6.

Bernardinho para o jogo.

3º set Fernanda Garay pontua duas vezes seguidas para o Praia Clube. 8x6.

3º set Fawcett fica no bloqueio duplo do Rio de Janeiro. 4x5.

3º set Fernanda Garay explora o bloqueio adversário, pontua para o Praia e deixa tudo igual no set. 4x4.

3º set QUE PONTO FOI ESSE? Fabiana na largadinha coloca a bola no chão, ponto do Praia Clube. 3x4.

3º set Depois de um grande rally, Fernanda Garay fica no bloqueio do Rio. 2x4.

3º set Drussyla ataca para fora, ponto do Praia Clube. 2x3.

3º set Fabiana faz o primeiro ponto do Praia Clube no set. 1x3.

3º set Fawcett fica no bloqueio duplo do time carioca. 0x3.

3º set Mayhara na bola de segunda, ponto do Rio de Janeiro. 0x2.

3º set Gabi solta o braço e pontua para o Rio de Janeiro. 0x1.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

2º set Fernanda Garay na largadinha em disputa na rede fecha o set para o Praia Clube em 25 a 23. Equipe mineira abre 2 a 0 no placar da partida.

2º set Fabiana ataca e dá o setpoint para o Praia Clube. 24x23.

Paulo Coco pede tempo.

2º set Desafio confirma ace de Roberta, ponto do Rio de Janeiro. 23x23.

2º set Gabi explora o bloqueio e pontua para o Rio de Janeiro. 23x22.

2º set Gabi erra o ataque depois de um grande rally e o ponto é do Praia Clube, time mineiro se aproxima da vitória no set. 23x21.

2º set Amanda ataca, a bola toca no bloqueio adversário e o ponto é do Praia Clube. 22x21.

Bernardinho pede tempo.

2º set Ace de Fawcett! Praia Clube empata o set. 21x21.

2º set Primeiro desafio solicitado confirma bola dentro, ponto do Praia Clube. 20x21.

2º set Juciely pontua para o time carioca. 19x21.

2º set Walewska coloca para baixo, ponto do Praia. 19x20.

2º set Monique pontua para o Rio de Janeiro. 18x20.

2º set Fawcett ataca com habilidade e pontua para o Praia Clube. 18x19.

2º set Ponto do Rio de Janeiro. 17x19.

Bernardinho para o jogo.

2º set Drussyla ataca para fora, ponto do Praia Clube. 17x18.

2º set Erra o Rio de Janeiro, ponto Praia Clube. 16x18.

2º set Fernanda Garay pontua para o Praia Clube. 15x18.

2º set Fawcett fica no bloqueio duplo do Rio de janeiro. 14x18.

2º set Fabiana na bola rápida de meio coloca a bola no chão. 14x17.

2º set Fawcett ataca para fora, Rio de janeiro abre vantagem no placar. 13x17.

2º set Mayhara pontua para o Rio na bola pelo meio. 13x16.

2º set Amanda explora o bloqueio adversário, ponto do Praia. 13x15.

Paulo Coco para o jogo.

2º set Monique na diagonal curta, ponto do time carioca. 12x15.

2º set Ace de Roberta! Ponto do Rio de Janeiro. 12x14.

2º set Gabi na entrada de rede pontua para o Rio de Janeiro. 12x13.

2º set Amanda pontua para o Praia Clube. 12x12.

2º set Fawcett na paralela, ponto do Praia Clube. 11x12.

2º set Fabiana erra o ataque, ponto do Rio de Janeiro. 10x12.

2º set Fawcett fica no bloqueio duplo do Rio de Janeiro. 10x11.

2º set Fawcett pontua para o Praia Clube. 10x10.

2º set Depois de um belo rally, Amanda fica no bloqueio duplo do Rio. 9x10.

2º set Fernanda Garay saca para fora, ponto do Rio. 9x9.

2º set Fernanda Garay decide na saída de rede, ponto do Praia Clube. 9x8.

2º set Ace de Monique! Empata o set o Rio de janeiro. 8x8.

2º set Drussyla explora o bloqueio adversário, ponto do Rio de Janeiro. 8x7.

2º set Ace de Claudinha para o Praia Clube! 8x6.

2º set Ponto do Praia Clube. 7x6.

2º set Walewska ataca para fora, ponto do Rio de janeiro. 6x6.

2º set Mayhara na bola pelo meio coloca na quadra adversária, ponto Rio. 6x5.

2º set Gabi saca para fora, ponto do Praia Clube. 6x4.

2º set Monique na diagonal pontua para o time carioca, 5x4.

2º set Depois de um grande rally, Monique fica no bloqueio duplo do Praia Clube. 5x3.

2º set Claudinha na bola de segunda, ponto do Praia Clube. 4x3.

2º set Mayhara pontua para o Rio de Janeiro. 3x3.

2º set Fabiana ignora o bolqueio triplo na bola rápida de meio, ponto Praia Clube. 3x2.

2º set Fawcett explora o bloqueio e empata o set. 2x2.

2º set Erro no ataque de Amanda, ponto do time carioca. 1x2.

2º set Monique ataca no chão e pontua para o Rio de Janeiro. 1x1.

2º set Fawcett pontua para o Praia Clube. 1x0.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

1º set Mais um erro do Rio de Janeiro. Praia Clube fecha o primeiro set em 25 a 19 e sai na frente no placar da partida.

1º set Erro de saque do Rio. Praia Clube tem setpoint. 24x19.

1º set Gabi explora o bloqueio adversário e pontua para o time carioca. 23x19.

1º set Fernanda Garay! Ponto do Praia Clube. 23x18.

1º set Também na largadinha, Monique pontua para o Rio de Janeiro. 22x18.

1º set Fernanda Garay na largadinha pontua para o time mineiro. 22x17.

Bernardinho para o jogo novamente.

1º set Monique ataca para fora, ponto do Praia Clube. 21x17.

1º set Fernanda Garay com violência coloca a bola na quadra adversária! Ponto do Praia Clube. 20x17.

1º set Drussyla ataca para fora, ponto do Praia Clube. 19x17.

1º set Drussyla coloca a bola no chão, ponto do Rio de Janeiro. 18x17.

Bernardinho para o jogo.

1º set Monique fica no bloqueio duplo do Praia Clube. 18x16.

1º set Fernanda Garay pontua para o Praia Clube. 17x16.

1º set Fabiana coloca a bola no chçao, ponto do Praia Clube. 16x16.

1º set Monique explora o bloqueio e pontua para o Rio de Janeiro. 15x16.

1º set Fawcett erra o saque, ponto Rio. 15x15.

1º set Ponto de Amanda para o Praia Clube. 15x14.

1º set Ponto de saque de Gabi! Rio empata o set. 14x14.

1º set Monique na entrada de rede coloca a bola no chão, ponto do Rio de Janeiro. 14x13.

1º set Mayhara ataca para fora na bola de meio, ponto do Praia Clube. 14x12.

1º set Ponto do Praia Clube. 13x12.

1º set Fabi espetacular! Ponto de bloqueio do Rio com duas defesas impressionantes da líbero do Rio. 12x12.

1º set Fawcett na paralela pontua para o Praia Clube. 12x11.

1º set Monique na pipe pontua para o Rio de Janeiro. 11x11.

1º set Juciely ataca para fora, Praia Clube passa à frente do placar. 11x10.

1º set Juciely fica no bloqueio duplo do Praia Clube. 10x10.

1º set Claudinha pontua para o Praia Clube na bola de segunda. 9x10.

1º set Gabi na entrada de rede coloca a bola no chão, ponto do Rio. 8x10.

1º set Juciely na china, ponto do Rio. 8x9.

1º set Bloqueio de Fabiana em Gabi, ponto do Praia Clube. 8x8.

1º set Fabiana ataca para fora, ponto do time carioca. 7x8.

1º set Drussyla explora o bloqueio e empata o set para o Rio. 7x7.

1º set Fernanda Garay fica no bloqueio duplo do Rio de janeiro. 7x6.

1º set Ponto polêmico do Praia Clube. 7x5.

1º set Fernanda Garay na paralela coloca no fundo da quadra, Praia Clube na frente do placar. 6x5.

1º set Fawcett ataca e empata o set para o time mineiro. 5x5.

1º set Erro do Rio de Janeiro, ponto do Praia Clube. 4x5.

1º set Amanda ignora o bloqueio duplo e marca para o Praia Clube. 3x5.

Paulo Coco para o jogo.

1º set Drussyla pontua para o Rio de Janeiro. 2x5.

1º set Fabiana fica no bloqueio simples de Drussyla, ponto do Rio. 2x4.

1º set Primeiro rally da partida. Drussyla na largadinha pontua para o time carioca. 2x3.

1º set Fawcett erra o saque, ponto do Rio de Janeiro. 2x2.

1º set Fawcett ataca no fundo da quadra, ponto Praia Clube. 2x1.

1º set Mayhara na largadinha empata o set. 1x1.

1º set Ace de Walewska! Ponto do Praia Clube. 1x0.

COMEÇA O JOGO!

Escalação do Rio de Janeiro: Gabi, Juciely, Roberta, Monique, Mayhara e Drussyla; Líbero: Fabi.

Escalação do Praia Clube: Fernanda Garay, Walewska, Claudinha, Fawcett e Fabiana; Líbero: Amanda.

Equipes perfiladas em quadra. Hino Nacional sendo executado.

O Ponto que deu a vitória ao Rio de Janeiro no primeiro jogo da decisão:

Temporada:

Até agora as equipes se enfrentaram em três oportunidades na temporada. Com duas vitórias, o time carioca leva vantagem sobre as mineiras. O primeiro triunfo aconteceu pela 10º rodada do returno, quando o Rio venceu pelo placar de 3 sets a 2 em Uberlândia. A segunda vitória ocorreu pelo primeiro jogo da decisão do torneio. Ainda na 10º rodada do primeiro turno, o Praia Clube derrotou o adversário carioca fora de casa, aplicando um 3 sets a 0 no placar do duelo.

Os técnicos das equipes comentaram sobre a expectativa para o jogo decisivo de logo mais.

Fala, Paulo Coco!

"Precisamos vencer a partida para depois pensarmos no super set. Sabíamos que a final seria decidida no segundo jogo. O Sesc RJ tem a vantagem por ter vencido o primeiro confronto. A dificuldade aumentou, mas o caminho continua o mesmo. Estamos preparados para jogar seis sets. Já passamos por jogos longos e difíceis e estamos focados em vencer esse jogo."

Fala, Bernardinho!

"A final é agora. Podemos esperar muita dificuldade, mas dificilmente algo que surpreenda as duas equipes. Depois do primeiro jogo, os dois times tiveram pouco tempo de preparação e não dá para inventar muita coisa. É um jogo totalmente diferente do primeiro e teremos que ser ainda mais eficientes. Vamos enfrentar um treinador de muita experiência. O Dentil/Praia Clube com jogadoras fortes, altas e campeãs como a Fabiana, a Walewska e a Fernanda Garay. A expectativa é por ainda mais dificuldade."

A final:

Com a mudança do regulamento para a temporada, a final passou a ser disputada em dois jogos e um super set caso necessário. O primeiro confronto entre as equipes aconteceu na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Fazendo valer o fato casa, o time carioca venceu o jogo por 3 sets a 1 (26/24 25/19 22/25 25/17) e largou na frente na busca pelo título do torneio.

Para ficar com a primeira taça de sua história, o Praia Clube terá que vencer a partida (podendo ser por qualquer placar) e também sair vitorioso no golden set. A equipe do Rio, por sua vez, necessita apenas de uma vitória simples para conquistar o 13º título da competição.

Relembre a campanha do Rio de Janeiro:

Segundo melhor colocado na primeira fase, o time carioca somou 57 pontos, saindo vitorioso em 20 partida e derrotado em apenas duas. A equipe superou seus adversários em 60 sets e sofreu o revés em 16 ao todo.

Pelos playoffs das quartas de final, o Rio também se classificou antecipadamente ao derrotar a equipe do Pinheiros em dois jogos, placares de 3 sets a 2 no primeiro duelo e 3 sets a 0 na segunda partida.

O bom desempenho se repetiu nas semifinais. Dessa vez encarando o time do Minas, em uma série de cinco jogos, as cariocas vencerem as três primeiras partidas - 3 sets a 2, 3 a 0 e 3 a 1 -, se garantindo assim como finalista pela 14º vez seguida no torneio nacional.

Relembre a campanha do Praia Clube?:

A equipe mineira terminou a fase classificatória da competição com a melhor campanha entre os clubes participantes. Com 61 pontos conquistados, o time do técnico Paulo Coco alcançou a marca de 22 vitórias e apenas uma derrota, saindo vencedor em 65 sets e tendo perdido 13 deles.

Por ser dono da melhor campanha, o time de Uberlândia ganhou a vantagem de decidir todos os jogos em casa. No começo dos playoffs, pelas quartas de final da competição - decidida em uma série de três partidas. O Praia Clube se classificou antecipadamente ao vencer a equipe do Vôlei Bauru, com duas vitórias, a primeira por 3 sets a 1 e a segunda pelo placar de 3 a 0.

Classificado para as semifinais, o Praia Clube teria seu desafio mais difícil até então. Com a etapa decidida em cinco jogos, o time mineiro enfrentou um dos times mais fortes do voleibol brasileiro. Batendo de frente com Osasco, o Praia fez valer o mando de quadra e venceu as três partidas sob seus domínios - 3 sets a 2, 3 sets a 1 e 3 sets a 1 -, garantindo assim a vaga na final.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil! Iniciamos a transmissão da partida entre Praia Clube x Rio de Janeiro ao vivo, pela final da Superliga Feminina 2017/18. Jogo esse que define a equipe campeã da temporada, iniciando às 9h10 deste domingo (22), no ginásio Tancredo Neves, em Uberlândia (MG).