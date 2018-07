Thaisa busca evolução em disputa de seu terceiro mundial de vôlei: "Espero conseguir ajudar o Brasil"

A central Thaisa foi convocada nesta quinta-feira (19) para disputar seu terceiro mundial pela Seleção Brasileira. A jogadora, que conquistou a prata em 2010 e o bronze em 2014, ainda está em um período de evolução após fazer uma cirurgia no joelho esquerdo em junho do ano passado.

Após o anúncio da convocação, Thaisa comemorou a escolha do técnico Zé Roberto e disse que está evoluindo: “Fico muito feliz e empolgada por ter essa oportunidade de estar na seleção novamente, mesmo sabendo que ainda estou voltando e que não estou no melhor da minha forma. Estou correndo atrás e lutando para conseguir voltar a jogar em alto nível.

"Chego na Seleção dando o meu máximo e treinando forte. Pretendo estar melhor do que hoje daqui a dois meses porque o ritmo a gente ganha treinando e jogando, e eu preciso ganhar esse ritmo ainda. Estou evoluindo bem e feliz com isso. Espero conseguir ajudar o Brasil nesse Mundial”, analisou a central.

A atleta voltou a vestir a camisa do Brasil na semana passada, quando disputou a Copa Pan-Americana, e avaliou seu retorno: “Voltar a vestir a camisa da seleção e ter conseguido a classificação para os Jogos Pan-Americanos foi muito bom. Fiquei muito feliz, mas triste por não ter sido o resultado esperado. Me senti bem fisicamente. No terceiro jogo seguido eu já estava um pouco mais cansada porque o meu corpo ainda está se readaptando a isso.

"Senti um pouco de dor no joelho, mas é normal. Foi um esforço extra que não estava mais acostumada porque estava treinando aos poucos. Fui me adaptando e é natural a dor. E sei que será assim por um bom tempo. Mas é uma dor controlada e tenho pessoas à minha volta para eu não exceder”, afirmou.

Thaisa se apresentará neste domingo (22), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). O Mundial será disputado de 29 de setembro a 20 de outubro em seis cidades japonesas e contará com a presença de 24 seleções. A final terá como sede Tóquio. O Brasil, cabeça de chave do Grupo D ao lado da Sérvia, enfrentará na fase classificatória da competição as equipes da República Dominicana, Porto Rico, Cazaquistão e Quênia.