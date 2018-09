CBV anuncia tabela das Superligas Masculina e Feminina de vôlei 2018/19

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a tabela da fase classificatória da Superliga 2018/19 nesta segunda-feira (24). Cruzeiro e Praia Clube defendem o posto de atuais campeões. A bola sobe para a competição masculina no dia 24 de outubro. Já a feminina começará no dia 13 de novembro.

Os participantes desta temporada da competição masculina são: Cruzeiro, Sesi-SP, Sesc RJ, Taubaté, Minas, São Judas Voleibol, Campinas, Corinthians, Caramuru, Maringá, Vôlei Ribeirão e Vôlei Um Itapetininga.

Na feminina, vão em busca do título: Praia Clube, Minas, Sesc RJ, Osasco, Barueri, Fluminense, Pinheiros, Sesi Vôlei Bauru, São Caetano, Curitiba Vôlei, Brasília e Balneário Camboriú.

Defensor do título, o Cruzeiro fará sua estreia fora de casa, contra o Campinas, jogo adiantado da sexta rodada. Outro favorito, o Sesc RJ também terá que viajar para jogar sua primeira partida na temporada. Os cariocas enfrentam o Maringá, no Chico Neto, no Paraná.

O Praia Clube terá seu primeiro desafio contra o Pinheiros, em São Paulo, partida válida pela sexta rodada. Já o Sesc RJ jogará em casa, contra o Curitiba Vôlei.

Confira a primeira rodada da Superliga Masculina 2018/2019

24/10 - 19h30 - Campinas x Cruzeiro - Taquaral (adiantado da sexta rodada)

26/10 - 20h - Vôlei Um Itapetininga x Cruzeiro - Ayrton Senna

26/10 - 21h - Vôlei Ribeirão x Sesi-SP - Cava do Bosque

27/10 - 18h - Maringá x Sesc RJ - Chico Neto

27/10 - 18h - Campinas x São Judas Voleibol - Taquaral

27/10 - 18h - Corinthians x Minas - Ponte Grande

27/10 - 20h - Caramuru x Taubaté - Arena Multiuso

Confira a primeira rodada da Superliga Feminina 2018/2019

13/11 - 21h30 - Pinheiros x Praia Clube - Henrique Villaboin (adiantado da sexta rodada)

16/11 - 19h30 - Sesi Vôlei Bauru x Barueri - Panela de Pressão

16/11 - 20h - Pinheiros x Fluminense - Henrique Villaboin

16/11 - 20h - Balneário Camburiú x Praia Clube - Multieventos Hamilton L. Cruz

16/11 - 20h - Brasília x Minas - Sesi Taquatinga

16/11 - 20h - São Caetano x Osasco - Lauro Gomes

16/11 - 21h30 - Sesc RJ x Curitiba Vôlei - Tijuca

