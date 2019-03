Um pouco de história: os Mundiais de Vôlei Feminino

Três anos depois dos homens, o Campeonato Mundial de Vôlei abraçou as mulheres. Foram realizadas 17 edições até hoje. União Soviética e Japão dominaram as primeiras décadas. Depois, foi a vez de Cuba e China rivalizarem. Neste século, a Rússia, herdeira dos registros soviéticos, já levou dois ouros, deixando um para a surpreendente Itália e outro para os EUA.

1952, URSS (17 a 29/08)

Das oito seleções que disputaram a edição inaugural, apenas a Índia não era da Europa. Todas se enfrentaram, vencendo quem somasse mais vitórias. A União Soviética foi dominante e não perdeu um set sequer. Contra as indianas, infligiu um massacre: 15-0, 15-1, 15-1. Polônia, em segundo, e Checoslováquia, em terceiro, fecharam o pódio.

1956, França (30/08 a 12/09)

Com a entrada da América, o torneio cresceu, envolvendo 17 times. O campeão saiu de um decagonal, em sistema de pontos corridos. A União Soviética manteve-se absoluta, mas a Romênia teve chance de desbancá-la. As duas se enfrentaram na terceira rodada das finais, e as romenas começaram implacáveis, dominando os dois primeiros sets. As soviéticas reagiram e, com 15 a 8 no tie-break, fecharam em 3 a 2. A Polônia ficou com o bronze. As russas Chudina, que era também saltadora, Gorbunova e Kononova bisaram. O Brasil fez sua estreia e concluiu em 11º.

1960, Brasil (29/10 a 13/11)

São Paulo, Belo Horizonte, Resende, Niterói, Volta Redonda e Rio de Janeiro receberam os jogos. Dez seleções se fizeram presentes – a metade era das Américas. Algumas não estavam preparadas, e um exemplo é a Argentina, que perdeu três sets por 15 a 0. O título foi definido num hexagonal. A União Soviética celebrou o tricampeonato de forma invicta, mas, dessa vez, o nível de dificuldade aumentou um pouco. Foram quatro sets deixados pelo caminho: um para o Japão, outro para o Brasil e dois para a Polônia, que também fez jogo árduo no tie-break (16-14). As russas Boldireva, Buldakova, Strelnikova e a letã Varkevitsch estiveram em 1956, assim como o técnico Yakushev. Chudina alcançou o tri. O Japão foi prata, e a Checoslováquia, bronze. O Brasil fechou a fase final em quinto, com solitário triunfo sobre os Estados Unidos.

Festa japonesa para o ouro de 1962 (Reprodução do site da FIVB)

1962, URSS (13 a 25/10)

Com a entrada do vôlei nos Jogos Olímpicos, o Mundial foi antecipado dois anos. Além da Rússia, também foram sedes Letônia e Ucrânia. Os 14 países brigaram por oito vagas no torneio final, feito em pontos corridos. A União Soviética se preparou para festejar o tetra diante de sua torcida, mas o Japão estragou tudo. Com um estilo revolucionário de jogo, baseado na velocidade do ataque, na movimentação constante, na eficiência defensiva, as japonesas romperam a hegemonia das soviéticas ao vencê-las por 3 a 1, de virada. Este foi o único set perdido em todo o certame pela equipe do célebre Daymatsu. A Polônia fechou o pódio. O Brasil chegou ao octogonal, mas terminou em último, com sete derrotas – na pior, tomou 15-0, 15-0, 15-2 da URSS.

1967, Japão (25 a 29/01)

A FIBA decidiu separar os Mundiais masculino e feminino, que antes aconteciam no mesmo país. O Peru foi escolhido para receber as mulheres, mas desistiu às vésperas de seu início, programado para 12 de outubro. O Japão aceitou organizar o evento, que, assim, foi remarcado para janeiro do ano seguinte. As equipes do Leste Europeu, lideradas pela URSS, negaram-se a competir, num gesto de apoio à Alemanha Oriental e à Coreia do Norte, que tiveram hino e bandeira censurados pelo imperador Hirohito e pelo primeiro ministro Sato Eisaku. Era a Guerra Fria contaminando o universo esportivo. Restaram então quatro participantes. O Japão, que ostentava o ouro olímpico de 1964, precisou de apenas três jogos para levantar seu segundo troféu, sendo seguido por Estados Unidos, Coreia do Sul e Peru. Katsumi Matsumura, Yamada e Shinozaki eram as únicas remanescentes de 1964.

1970, Bulgária (22/09 a 02/10)

O certame teve 16 seleções, e a metade delas disputou a fase decisiva em formato todos contra todos. Depois do êxito nos Jogos Olímpicos de 1968, a União Soviética recuperou o trono do Mundial, chegando ao quarto título, com 100% de aproveitamento e apenas um set desperdiçado. O esperado duelo contra o Japão, algoz de oito anos antes, se deu na segunda rodada do octogonal e terminou 3 a 1 (15-10, 15-12, 14-16, 15-6). Buldakova festejou o tri, enquanto a também russa Michailovskaya, o bi. As japonesas ficaram com a prata. Em terceiro, ficou a Coreia do Norte, que superou a concorrência de Hungria, Checoslováquia e Bulgária. O Brasil foi eliminado na fase de grupos e finalizou em 13º.

1974, México (13 a 27/10)

Inchado, com a presença de 23 países, o torneio foi realizado em três fases. Um hexagonal definiu o campeão. Enfim, os organizadores reservaram o ponto alto, o clímax do evento, para a última rodada: o embate entre as potências da época, Japão e União Soviética. Novamente sob o comando de Shigeo Yamada, as nipônicas se vingaram das derrotas nas Olimpíadas-1972 e no Mundial-1970, vencendo por sets diretos. A Coreia do Sul terminou em terceiro. O Brasil se classificou em 15º, enquanto o anfitrião México, em 13º.

1978, URSS (25/08 a 07/09)

A África estreou no Mundial, sendo representada pela Tunísia. As partidas foram distribuídas em três sedes: Rússia, Letônia e Belarus. O torneio teria 24 times, mas a Coreia do Norte desistiu da vaga. O formato mudou: duas fases de grupos antecederam as semifinais. Foi a primeira vez que o campeão se tornou conhecido em jogo único. Assim como em 1962, a União Soviética frustrou sua torcida. E o carrasco não foi o Japão, ouro olímpico dois anos antes, mas, sim, Cuba. O vôlei feminino até aquele momento tinha sido polarizado por dois países, e coube às caribenhas estragar a brincadeira de soviéticas e japonesas, derrubando-as na semifinal e na decisão, respectivamente, por 3 a 1 e 3 a 0. À União Soviética, restou a medalha de bronze, conquistada em cima da Coreia do Sul. O Brasil terminou em sétimo.

China campeã do mundo em 1982 (Reprodução do site Daily Mail)

1982, Peru (12 a 25/09)

Três das 24 seleções inscritas desistiram: República Dominicana, Checoslováquia e Alemanha Oriental. O sub-20 do Peru, cujos resultados não foram registrados, Chile e Porto Rico as substituíram. A Oceania marcou inédita presença, através da Austrália. O formato anterior se manteve. O pódio reuniu três países que nunca haviam pisado nele. Com Lang Ping, desequilibrando em quadra, a China venceu o Japão na semifinal e o Peru na decisão por 3 a 0. Eleita MVP, Ping ficou conhecida como “Martelo de Ferro”, graças a seus ataques potentes, rápidos, altos, diversificados e elegantes. Os Estados Unidos fecharam em terceiro. Com a prata, as peruanas amenizaram um passado de derrotas vexaminosas. E ainda registraram um histórico triplo 15-0 sobre a Nigéria. Em decadência, a União Soviética perdeu para EUA, China e Cuba na segunda fase e ficou fora das semifinais, terminando em sexto. As caribenhas, campeãs em 1978, decepcionaram com o quinto lugar.

1986, Checoslováquia (02 a 13/09)

O número de participantes foi reduzido para 16, mas isso não alterou o formato. Com o moral elevado após o campeonato olímpico em 1984, a favorita China conquistou seu segundo título. Nas semifinais, bateu o Peru em sets diretos. Na decisão, fez 3 a 1 sobre Cuba. Quatro atletas de 1982 permaneceram no time: Liang Yan, Yang Xilan, Zheng Meizhu, Zhang Rongfang, agora como técnica. Lang Ping, aposentada, era assistente. O Peru fechou o pódio ao vencer a Alemanha Oriental. Depois de sete pódios consecutivos, o Japão apareceu apenas em sexto, logo atrás do Brasil. A Checoslováquia foi a 11ª. Melhores jogadoras: Xilan (CHN, MVP e maior pontuadora), Ogienko (URSS, bloqueio), Fajardo (PER, defesa).

1990, China (22 a 31/08)

O torneio, disputado por 16 times, apresentou um formato mais simples: fase de grupos e jogos eliminatórios a partir das quartas. Campeã olímpica em 1988, a União Soviética também voltou ao lugar mais alto do pódio no Mundial e, assim, com louros, se despediu do certame -no ano seguinte, o país seria dissolvido. Na reta decisiva, para chegar ao quinto título, venceu Brasil (3 a 1), Cuba (3 a 0) e a China (3 a 1). A dona da casa esperava o tricampeonato, mas teve de se contentar com a prata. Na disputa do bronze, os EUA superaram Cuba. O Brasil se classificou em sétimo. Melhores jogadoras: Parkhomchuk (URSS, MVP), Ana Moser (BRA, bloqueio), Ayaucán (PER, recepção), Guojun (CHN, saque).

Festa de Cuba no Brasil em 1994 (Reprodução do site da FIVB)

1994, Brasil (17 a 30/10)

São Paulo e Belo Horizonte receberam os jogos. O formato apresentou uma fase a mais, as oitavas, com a presença de segundos e terceiros dos grupos. Numa excentricidade jamais repetida, os líderes de cada chave jogaram entre si, com o intuito de definir a ordem deles nas quartas. Três antigas repúblicas soviéticas marcaram presença: Rússia, Azerbaijão e Ucrânia. O ouro em Barcelona credenciou Cuba ao título. E o time de Regla Torres, Regla Bell e Mireya Luís não decepcionou, passando o torneio invicta e sem perder sets. Nas eliminatórias, superou Alemanha, Coreia do Sul e Brasil. Na decisão, o Ibirapuera estava lotado e havia a esperança numa zebra. Mas as caribenhas não deram uma brecha sequer, fazendo 15-2, 15-10 e 15-5. A prata não deixou de ser festejada: era a primeira vez do Brasil no pódio de um grande torneio. O jogo contra a Rússia na semifinal, vencido por 3 a 2, foi o mais tenso da histórica campanha. As russas ganharam o duelo contra a Coreia do Sul pelo bronze. A China não passou do oitavo lugar. Melhoras jogadoras: Torres (CUB, MVP), Luis (CUB, atacante), Torres (CUB, bloqueio), Yoshihara (JPN, saque), Soo-Jeong (KOR, defesa), Gracheva (RUS, levantadora), Yongmei (CHN, recepção), Batukhtina (RUS, pontuadora).

1998, Japão (03 a 12/11)

Tomaram lugar no Mundial 16 países. Duas fases de grupos foram seguidas por semifinais e final. Cuba vinha de ouro em Atlanta e estendeu sua hegemonia, sagrando-se campeã pela terceira vez. Para chegar à decisão, eliminou em quatro sets o Brasil, com quem protagonizara brigas e troca de farpas nos anos anteriores. Depois, fez 3 a 0 sobre a China. Do time de 1994, ainda estavam Marlenis Costas, Mireya, Bell, Torres, Ana Fernández, Francia e Izquierdo. Na disputa do bronze, a Rússia ganhou do Brasil. Sede, o Japão foi oitavo. Melhores jogadoras: Torres (CUB, MVP e bloqueio), Jelic (CRO, pontuadora), Fernández (CUB, atacante), Leferink (NED, saque), Tsukumo (JPN, defesa e recepção), Cacciatori (ITA, levantadora), Perdomo (CUB, técnico).

Logo do Mundial 2002 (Fonte: Wikimedia)

2002, Alemanha (30/09 a 15/10)

O certame teve 24 países e esse número se repetiria nas edições posteriores. Foi o primeiro com o sistema de pontuação sem vantagem. Foram realizados dois estágios de grupos antes das quartas de final. Sem tradição no esporte, a Alemanha fez do evento uma forma de popularizá-lo. E foi bem-sucedida, levando aos ginásios quase 300 mil espectadores. Suas meninas, porém, não passaram do décimo lugar e, sem prestígio, não tiveram seus jogos transmitidos pela tv aberta. A Itália furou o favoritismo das potências e se sagrou campeã, num dos resultados mais surpreendes da história do torneio. Na segunda fase, esteve à beira da queda e teve de torcer por times de outros grupos para avançar como uma das melhores terceiras colocadas. Depois, bateu Coreia do Sul nas quartas (3 a 0), China na semifinal (3 a 1) e Estados Unidos no tie-break da decisão (15-11). A Rússia ficou com o bronze. A China se viu no meio de forte polêmica: seus adversários a acusaram de perder propositalmente para Grécia e Coreia do Sul nas primeiras etapas, a fim de escapar de confrontos mais difíceis. Dessa forma, por exemplo, ela saiu do caminho da Rússia nas quartas e entrou no do Brasil. O comandante chinês, Zhonghe Chen, alegou necessidade de rodar o elenco. O conjunto brasileiro sofreu com desavenças internas. Marco Aurélio, o treinador, não era benquisto por muitas atletas. Virna, Fofão, Érika, Raquel, Walewska e Elisângela pediram dispensa, e Marco teve de recorrer a promessas do time sub-23. O sétimo lugar ficou de bom tamanho. Cuba, ouro em Sidney, perdeu para os EUA a vaga na semifinal e fechou em quinto. Melhores jogadoras: Togut (ITA, MVP), Tichtchenko (RUS, atacante), Ruíz (CUB, pontuador), Scott (USA, bloqueio), Marcelle (BRA, levantadora), Ki-Lan (KOR, defesa e recepção), Carrillo (CUB, levantador).

2006, Japão (30/10 a 16/11)

A FIVB novamente mexeu no formato: a segunda fase de grupos levou direto às semifinais. Pela primeira vez depois do fim soviético, a Rússia subiu ao lugar mais alto do pódio. Para chegar à decisão, passou pela Itália em sets diretos. No dia seguinte, como acontecera em Atenas, fez jogo dramático contra o Brasil, cheio de reviravoltas, decidido apenas no tie-break (15-13). Se as russas festejaram o sexto ouro, incluindo os cinco da URSS, as brasileiras choraram a segunda prata. O bronze dormiu no peito de uma seleção que jamais fora tão longe num grande torneio: Sérvia e Montenegro, herdeira da Iugoslávia. No caminho, ela ajudou a eliminar Cuba, que terminaria em sétimo, e quase morreu num tie-break contra Taiwan na última rodada da fase dois. Japão foi sexto. Melhores jogadoras: Takeshita (JPN, MVP), Darnel (TUR, pontuadora), Calderón (CUB, atacante), Fürst (GER, bloqueio), Godina (RUS, saque), Fang (TPE, defesa), Jaqueline (BRA, recepção), Takeshita (JPN, levantadora), Suzana Cebic (SCG, líbero).

Gamova, a craque de 2010 (Reprodução do site da FIVB)

2010, Japão (26/10 a 14/11)

Aproveitando a popularidade do esporte no país, o Japão seguiu como sede. O sistema de disputa foi mantido. Com campanhas invictas, Rússia e Brasil se reencontraram na final. Dessa vez, o time verde e amarelo chegou sob enorme expectativa, já que vencera as Olimpíadas de Pequim. As russas perdiam em sets por 2 a 1, mas, lideradas por Gamova, autora de 35 pontos, viraram, fazendo 15 a 11 no tie-break. Borodakova, Shashkova, Kryuchkova, Gamova e Merkulova contribuíram tanto para o hexa quanto para o hepta. Depois de 28 anos, o Japão retornou ao pódio para receber o bronze. Para tanto, apresentou novidades em seu jogo: na ausência de centrais altas, o técnico Manabe usou quatro ponteiras, dando ênfase à defesa e aumentando o volume de jogo. O time nipônico fez duelos parelhos com as forças da época: tanto a derrota na semifinal contra Brasil quanto a vitória sobre os EUA no dia seguinte se estenderam até o quinto set. Melhores jogadoras: Gamova (RUS, MVP), Darnel (TUR, pontuadora), Kosheleva (RUS, atacante), Fürst (GER, bloqueio), Grothues (NED, saque), Sykora (USA, defesa e recepção), Tom (USA, recepção), Qiuyue (CHN, levantadora).

2014, Itália (23/09 a 12/10)

O Mundial teve três fases de grupos antes das semifinais. Os Estados Unidos, superando seu passado de coadjuvante, celebraram inédito título. No final six, fizeram jogo de vida ou morte contra a Rússia; na semifinal, aplicaram 3 a 0 sobre o bicampeão olímpico Brasil; e, na decisão, bateram a China no quarto set. O bronze terminou com as brasileiras, em peleja contra as anfitriãs resolvida apenas no tie-break. A grande surpresa foi a República Dominicana, quinta colocada, ao lado da Rússia. E poderia ter chegado mais longe, se não fosse a virada que tomou da China após abrir dois sets a zero no final six. Decadente, Cuba caiu na primeira fase, com cinco derrotas e um set vencido. MVP: Hill (USA). Time ideal: ponteiras – Ting (CHN) e Hill (USA); líbero – Gennaro (ITA); centrais – Thaísa (BRA) e Junjing (CHN); levantadora – Glass (USA); oposta – Sheilla (BRA).

Lista de siglas: BRA – Brasil; CHN – China; CRO – Croácia; CUB – Cuba; GER- Alemanha; ITA – Itália; JAP – Japão; NED – Holanda; PER – Peru; RUS – Rússia; SCG – Sérvia e Montenegro; TPE – Taiwan; TUR - Turquia