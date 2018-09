Sesc RJ derrota Cruzeiro na estreia da Libertadores de vôlei

O Sesc RJ derrotou o Cruzeiro por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/22 e 19/25 e 25/23, no ginásio do Riacho, em Contagem, e começou com vitória a Copa Libertadores de vôlei.

Nos dois primeiros sets, o Cruzeiro começou melhor, mas o Sesc RJ foi superior e alcançou a vitória em ambos. Já o terceiro começou igual, no entanto terminou diferente. Os cariocas chegaram a empatar, porém os mineiros estavam atentos e levaram a vitória: 25 a 19.

A quarta etapa foi bem disputada, tendo virada carioca no fim para garantir a vitória na estreia sem precisar de tie-break, graças ao ponteiro Djalma, que passou pelo saque e causou estrago no jogo.

O Cruzeiro chegou a ter seis pontos de frente, mas não foi o suficiente para levar a partida ao quinto set. Em um contra-ataque, o ponteiro Japa explorou o bloqueio e fechou a parcial pela diferença mínima: 25 a 23.

Entenda a competição

A Copa Libertadores de vôlei é formada por times do Brasil e da Argentina. Participam os quatro clubes melhores da última Superliga e do Campeonato Argentino.

As equipes brasileiras são: Cruzeiro, Sesc RJ, Sesi-SP e Taubaté. As argentinas são: UPCN, Ciudad Voley, Bolivar e o campeão da Copa ACLAV, que só sairá no início de outubro.

O grupo A é formado por Cruzeiro, Sesc RJ, Bolivar e Ciudad Voley. O grupo B conta com Sesi-SP, Taubaté, UPCN e a última equipe argentina.

Próximos jogos de Sesc RJ e Cruzeiro na Libertadores

30/10 - Sesc RJ x Bolivar - Riacho

30/10 - Cruzeiro x Ciudad Voley - Riacho