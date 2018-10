Em busca do tetracampeonato, Sada Cruzeiro enfrenta Sesi-SP pela Supercopa masculina de vôlei

Bola para o alto e a temporada nacional de vôlei já vai começar. A noite deste sábado (20), será de decisão para o Sada Cruzeiro e o Sesi-SP, pela Supercopa 2018, às 20h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte. A final de jogo único reúne o último campeão da Superliga e da Copa Brasil, porém, o time estrelado conquistou os dois títulos e por isso vão enfrentar a equipe paulista, que foi vice da Copa Brasil.

Único campeão das três edições já disputadas, os mineiros estão de olho no tetracampeonato. O oposto Evandro aposta em grande duelo e realça a dificuldade dos adversários, porém, com paciência a equipe celeste tem tudo para levar mais um troféu.

“Nesta temporada o nosso time passou por uma reformulação. Eles disputaram as finais do Paulista, que foram muito fortes, contra o Taubaté, e a gente conseguiu fazer um jogo bem disputado contra o Minas. Então acho que o ritmo deles está um pouco melhor que o nosso, mas nós temos treinado muito, estamos muito focados. O nosso foco principal é ganhar todos os títulos que a gente disputar e é assim que temos que entrar pra este jogo. Vamos entrar preparados para uma partida difícil, mas com consciência também de que a gente tem tudo para ganhar”, afirmou.

Já o time da a Vila Leopoldina também está sede de títulos e busca desbancar o Cruzeiro. O central Éder destaca que para o Sesi conseguiu o triunfo é preciso ter uma atenção especial neste momento da temporada.

“Começar a temporada com a possibilidade de título no cenário nacional com certeza é bem legal e motivante. Chegamos direto da seleção, sabendo da importância da Supercopa e do Campeonato Paulista, que ainda temos essa semana, logo de cara, e priorizamos isso para depois descansar um pouco e recomeçar principalmente a parte física. Vamos para Belo Horizonte com força total em busca desse título inédito para o Sesi-SP”, confessou.