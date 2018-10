Guia VAVEL Superliga Masculina de Vôlei 2018-19: Sesi-SP

A Superliga Masculina de vôlei irá começar e o Sesi-SP já está com tudo pronto pra mais uma temporada. Depois de levantar o caneco pela primeira vez na temporada 2010-11 e ser vice campeão na última edição da competição nacional, o time da Vila Leopoldina vem forte e confiante pra disputa de mais um campeonato.

Elenco

As grandes percas foram do ponteiro passador Douglas Souza e do central Lucão. Os campeões olímpicos deixam o time e irão representar o Vôlei Taubaté. Piá e Vacarri também se despediram da equipe.

Se um ponteiro de peso vai embora, outro chega. Lucas Lóh volta da Turquia e é apresentado no Sesi-SP. Também de volta ao Brasil, o central campeão olímpico que estava jogando na Itália, Éder irá reforçar o meio de rede da equipe paulista nessa temporada. Alan Patrick e Barreto também chegam.

Renovaram contrato os campeões olímpicos William Arjona e Lipe. O líbero Murilo também renova por mais uma temporada. Completam o elenco: os centrais Gustavão, Barreto e Gabriel, os opostos Alan e Franco, os ponteiros Alan Patrick e Renato o levantador Evandro e o líbero Pureza. ​

Técnico

Depois de levar a equipe paulista pra final da Superliga 2017-18, Rubinho renovou o seu contrato e irá comandar o elenco por mais um ano. O comandante tem larga experiencia nas seleções de base do Brasil e já trabalhou por muito tempo com Bernardinho.

Recentemente conquistou com o Sesi-SP a Supercopa diante do Sada Cruzeiro, equipe que também disputou a final da Superliga passada. Só que dessa vez o resultado foi diferente, pois saiu campeão e deixou uma boa expectativa pro decorrer da temporada.

Última campanha da Superliga

O vice-campeonato na edição passada contra o Sada Cruzeiro, deixou um gostinho de "podemos mais" pra essa temporada. Classificado para os playoffs, o Sesi-SP disputou a vaga pra semifinal contra o Corinthians-Guarulhos, que na oportunidade venceu o melhor de dois jogos, ambos por 3 a 0. Já na semifinal enfrentou o estreante e badalado Sesc-RJ. Na melhor de três, a equipe da Vila Leopoldina ganhou o primeiro jogo por 3 a 2 e os outros dois por 3 a 0, assim se garantindo mais uma vez pra final da Superliga. Na decisão, dois jogos disputadíssimos, porém Sada Cruzeiro venceu as duas partidas, se consagrando mais uma vez campeão.

Estreia na Superliga Masculina 2018/2019

A estreia do Sesi-SP acontece na sexta (26) às 21h. A equipe paulista viaja até Ribeirão Preto e irá enfrentar o São Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão, time que recém subiu pra Superliga A.