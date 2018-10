Guia VAVEL Superliga Masculina de Vôlei 2018-19: Caramuru 

Fundada em 2015, Ponta Grossa/Caramuru se prepara para a sua segunda participação na Superliga Masculina. Além disso, almeja melhorar seu rendimento na competição. O time chegou a elite do vôlei depois de ter sido terceiro colocado na Liga Nacional e ter conquistado o título da Superliga B, em 2016.

O Caramuru estreia em casa na Ponte Grossa contra o Maringá no sábado (27) às 20h. Nó último, encontro a equipe paranaense perdeu por 3 a 2.

Técnico

Gestor da equipe e também treinador, Fábio Sampaio busca uma temporada muito melhor que a passada onde frisou que a falta de experiencia de alguns jogadores nas horas decisivas foram fatores determinantes para algumas derrotas sofridas.

Elenco

O time passou por uma grande reformulação, alguns jogadores jovens, porém, já com alguma bagagem na carreira. Os novos reforços são: os centrais Mudo, Pedrão e Matheus, os ponteiros Jonatas e a grande novidade nessa temporada é a presença do argentino Alejandro Toro ex-jogador do Lomas Voley, além do líbero Gian.

Última campanha da Superliga

Em sua primeira participação na elite do vôlei brasileiro, o Caramuru ficou em 10º lugar. Conquistou apenas cinco vitórias e 17 derrotas, sendo quatro no tie-break.