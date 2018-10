Guia Vavel Superliga Masculina 2018-19: Taubaté 

Clube do Vale da Paraíba, oriundo de diversos projetos sociais até se tornar o Taubaté de hoje. A equipe da cidade de São Paulo entra em mais uma Superliga Masculina com força e foco total para buscar o título inédito da competição.

Para a campanha de 2018-19 as mudanças aconteceram e começaram pela comissão técnica da equipe. O responsável por comandar o time paulista será o experiente Daniel Castellani juntamente com seus auxiliares Ricardo Picinin e Reginaldo Bacilieri.

Elenco

O elenco do Taubaté traz muitas surpresas mas também caras bem conhecidas no cenário do esporte. Jogadores renomados e com passagem em seleção brasileira integram a equipe de São Paulo. Casos como o do central Lucão que veio do Sesi-SP para a equipe do Vale da Paraíba e também o ponteiro Lucarelli, destaque da seleção.

Além dos mais conhecidos, existem também aqueles que estão chegando agora mas já mostram serviço nas quadras. O oposto Leandro Vissoto é mais um que chega para encher este elenco do Taubaté e junto com ele o líbero Thales Hoss, muito elogiado ao vestir a camisa da seleção brasileira.

Para ajudar Daniel, o treinador contará com a presença de seus conterrâneos em quadra. Nico Uriarte, o levantador argentino que saiu do Sada Cruzeiro e é um dos estrangeiros da equipe de Taubaté.

Técnico

Daniel Castellani é um argentino ex-jogador de voleibol e medalhista olímpico nos jogos de Seul, onde o cara conquistou o bronze com a Argentina. Antes do bronze olímpico, o craque também conquistou com a seleção argentina o 3° lugar nos jogos Pan-Americanos de 1983 em Caracas, sendo esta a sua primeira medalha como jogador.

O técnico chega ao comando da equipe depois de uma passagem apagada como treinador da Finlândia. Para ajudar o argentino, Ricardo Picinin (ex-Praia Clube) e Reginaldo Bacilieri (ex-São José) foram também integrados a comissão e esperam uma temporada de muito sucesso com o elenco.

Expectativa

A equipe estréia contra a equipe do Corinthians Guarulhos no dia 01/11 as 20h em Taubaté. A expectativa do time e também de toda a comissão e diretoria, é que de que a equipe faça uma temporada brilhante com o elenco recheado de nomes conhecidos.

Desta maneira, o time se demonstra cada vez mais confiante de que o primeiro título da Superliga de sua história pode acontecer nesta temporada.