Guia VAVEL Superliga Masculina de Vôlei 2018-19:  Sesc-RJ

Enfim, começou a Superliga Masculina. Um dos favoritos para desbancar o hexacampeão Cruzeiro é o Sesc-RJ . Na última temporada, o tempo carioca terminou em segundo na classificação classificatória e foi eliminado nos semifinais do mata-mata para o Sesi-SP.

Criado em 2016, o Sesc vai em busca do título inédito do torneio nacional. O clube levou uma taça do Campeonato Carioca três vezes, incluindo um ano presente.

A estreia da equipe azul será contra o Maringá , fora de casa, sábado (27), às 18h. Na próxima rodada, será seu primeiro jogo na casa, que será contra o Caramuru , no dia 3 de novembro.

Elenco



Afastamento do ponteiro João Rafael e do lado Renan, o elenco do Sesc-RJ Não parece estar enraizado, muito pelo contrário. As chegadas do oposto Wallace , do centro de Aracaju e do ponteiro Rozalin Penchev reforçaram uma equipe, que chega mais uma vez com a força para a busca de um inédito título nacional. Outros reforços são ponteiros Djalma e Felipi Rammé, além do centro Victor Hugo.

Foto: Reprodução / Facebook / Sesc

A chegada do campeão olímpico Wallace além de dar peso ao grupo, também traz visibilidade para o, ainda novato, time. Além disso, o time carioca contratou seu primeiro estrangeiro, o búlgaro Penchev, vindo do Bolívar, clube da Argentina, onde se destacou.

Treinador

Foto:Reprodução/Facebook/Sesc



Giovane Gávio comanda o Sesc desde o início do projeto, em 2016. Foi campeão carioca com a equipe desde então, ganhando três títulos (2016-2017-2018). Além disso, levou a Superliga B. Além disso, também é treinador da seleção brasileira sub-23.

Todavia, soma no currículo quatro temporadas no Sesi-SP, forte time paulista, tendo conquistado títulos importantes, como a Superliga Masculina, na edição 2010/2011 e o Campeonato Sul-Americano, em 2011.

Última campanha na Superliga



Vindo da Superliga B, o Sesc ganhou rapidamente de patamar, figurando entre os melhores tempos do Brasil, tendo conquistado o segundo lugar da fase classificatória e chegado até a semifinal da competição.