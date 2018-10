Guia VAVEL Superliga Masculina de Vôlei 2018/2019: Sada Cruzeiro

Campeão das últimas cinco temporadas seguidas, o Sada Cruzeiro vai em busca do sétimo título da 25ª edição da Superliga masculina de vôlei. Para atingir a fórmula do sucesso assim que a bola for levantada na campanha 2018-19, a equipe celeste manteve a base e conta com algumas novidades.

Entre os favoritos, é um dos times a serem batidos. No entanto, com a derrota da Supercopa, a Raposa irá buscar o entrosamento no decorrer da temporada.

Elenco:

Foto: Reprodução/Facebook/Sada Cruzeiro

O time estrelado não conta com os levantador Nico Uriarte, além do central Simon e do ponteiro Leal. No entanto, ganha outros nomes de peso: o medalhista de bronze nas Olimpíadas do Rio, o ponta Taylor Sander; o Kevin Le Roux - eleito melhor meio-de-rede no mundial de 2017; o oposto Luan, que na última temporada defendeu o Jeopark Kula Belediyespor; O experiente Sandro, de 37 anos, defenderá o Sada Cruzeiro pela terceira temporada, contando com as edições de 2008/09 e 2009/10.

O experiente líbero Serginho sabe que o Crueiro não terá facilidade nesse jogo de abertura. Todavia, acredita que o grupo poderá alcançar outros saltos com os jovens atletas.

“Nossa estreia vai ser contra um bom time, que costuma fazer jogos duros principalmente em casa. Estamos em fase de readaptação e preparação do conjunto da equipe. Quatro atletas considerados ´titulares´ chegaram há menos de duas semanas e a aposta na juventude nos coloca em outro patamar nesse início de competição”, expressou.

Técnico:

Foto:Divulgação/Sada Cruzeiro

O argentino Marcelo Mendez continua comando o Cruzeiro. Além disso, irá conciliar o trabalho do time mineiro com a seleção da Argentina. Desde que chegou ao Guerreiros das Quadras - em 2009, o treinador esteve presente na gloriosa campanha vitoriosa do clube, que deixou o seu nome na na elite do vôlei brasileiro.

Criado em 2006, o Sada disputa a 13ª temporada na Superliga. A trajetória dos triunfos veio no torneio 2009/10. Em 12 anos, foram seis troféus, dois vices e um bronze. Ou seja, em apenas três edições a equipe mineira não esteve no pódio, logo no início do projeto.

Marcelo exata o desempenho dos seus comandados nas competições, no qual, o considera complicado. O ex-jogador comentou que o grupo passou por mudanças, mas permanece o desejo de vencer.

“É incrível o que fizemos na Superliga nos últimos anos, e mais uma vez vamos entrar para buscar o título. A Superliga é um torneio muito difícil, com várias equipes candidatas ao título, times que se reforçaram muito e vamos fazer o nosso trabalho. Nesta temporada temos um grupo diferente, reformulado, ainda faltam alguns ajustes, mas nosso objetivo é sempre fazer o nosso melhor, o nosso máximo, em todo campeonato que a gente disputar”, destacou.

Última campanha da Superliga

Dos seis torneios disputados, o Cruzeiro deixou um escapar: o Mundial de Clubes na Polônia, onde conquistou a medalha de bronze. A sequência de taças erguidas começou, com a conquista do octacampeonato Mineiro. Em seguida, veio a Supercopa 2017.

Já em 2018, veio a conquista do pentacampeonato Sul-Americano, disputado em Montes Claros. Além disso, conquistou o tricampeonato da Copa Brasil e o hexacampeonato da Superliga em cima do Sesi-SP.