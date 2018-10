Guia Vavel Superliga Masculina 2018-19: FIAT/MINAS

A bola sobe nesta quarta-feira (24) para o inicio Superliga Masculina. O Fiat/Minas só entra em quadra na sexta, mas já sonha com uma boa campanha para desbancar os favoritos e chegar numa final que não acontece há oito anos e ter a chance de levar o troféu de novo para Belo Horizonte.

O Minas teve um investimento menor que Cruzeiro, Sesi-SP, Sesc-RJ e Taubaté, mas acredita que ter mantido a base do time dos últimas três temporadas pode fazer com que o time se coloque entre os candidatos ao caneco.

Elenco

O time mineiro não mudou muito a cara do time que esteve em quadra na ultima edição do torneio nacional. Nesta temporada, chegaram apenas três jogadores novos: os centrais Pinta e Rafael, além do ponta Piá.

O experiente levantador Marlon também estará na equipe mineira pelo próximo ano, e ao lado dos jovens Honorato e Davy, devem ser um dos pilares do time. Ao contrário dos adversários, o Minas não tem em seu time jogadores de renomes internacionais, mas poderá contar com o jovem líbero Maique, que foi destaque da seleção brasileira no último Mundial.

Técnico

Se grande parte do elenco foi mantido, com a comissão técnica não foi diferente. O treinador Nery Tambeiro, que comanda a equipe desde a temporada 2014/2015 renovou seu contrato e estará no comando do Minas pela quinta temporada consecutiva.

Última campanha na Superliga

Na edição passada, o Minas também surpreendeu com uma equipe jovem e conseguiu fazer uma fase classificatória muito consistente, que resultou na quinta colocação e uma vaga para as quartas de final. Nos playoffs, o tradicional clube enfrentou o Taubaté, e ao contrário das expectativas, não conseguiu fazer um confronto parelho e acabou eliminado com derrota nos dois jogos.