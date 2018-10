Filipe culpa falta de entrosamento por derrota na estreia 

Em noite de estreia na Superliga Masculina de Vôlei, o atual pentacampeão Sada Cruzeiro, começou a competição sendo derrotado pelo Campinas por 3-0 com parciais de 25-20, 25-18 e 25-21 no ginásio do Taquaral.

Após o encerramento do jogo, o ponteiro Filipe declarou que a falta de entrosamento e poucas partidas jogadas com essa nova formação, talvez tenha atrapalhado a equipe em seu primeiro jogo na Superliga 2018/19: "O nosso time passou por uma grande reformulação, muitos jogadores saíram e novas peças estão chegando. Ainda não encontramos um padrão de jogo. Estamos acostumados a jogar com a mesma equipe a oito anos, não é fácil e requer tempo para se preparar."

Filipe ainda acrescentou que a equipe está trabalhando forte para retomar o caminho de vitórias: "É apenas o primeiro jogo, agora é trabalhar dia após dia pra que a gente possa vencer e começar bem essa Superliga. Não jogamos bem, infelizmente perdemos, mas é dar parabéns pra equipe deles."

Lembrando que Sada Cruzeiro sofreu sua segunda derrota seguida, ambas por 3-0 (contra o Sesi-SP ​na final da Supercopa e hoje contra o ​Campinas). O próximo compromisso da equipe mineira será já nesta sexta (26) contra o Itapetininga no interior de São Paulo, valendo pela primeira rodada da Superliga, já que o jogo de hoje foi antecipado da sexta rodada.