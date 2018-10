Guia VAVEL Superliga Masculina de Vôlei 2018-19: Vôlei Renata/Campinas

O Vôlei Renata, time de Campinas, SP, se prepara para mais uma temporada de Superliga masculina de vôlei. Após muita mudança, o time vem como uma boa aposta para a principal competição nacional.

Elenco

O time de Campinas, mudou bastante seus jogadores. Da temporada passada, apenas o central Vini permanece. Mas a competente direção do time, acertou 8 contratações e em uma mescla com os jovens atletas da base, promete ter um time competitivo, que possa surpreender na competição e ir em busca de seu primeiro título. Das contratações, o Vôlei Renata conseguiu repatriar o levantador Demian Gonzales, que foi um dos destaques da melhor campanha do time até hoje na Superliga, que foi um vice campeonato da temporada 2015/16.

Técnico

o time continua sendo comandado por Horacio Dileo, técnico argentino que renovou por mais três anos com o Campinas e está no clube desde a metade de 2016. Com essa renovação, Horacio vai se tornar o treinador que mais comandou a equipe campinense.

O treinador já conseguiu levar a equipe duas vezes ao pódio do Campeonato paulista e espera esse ano conseguir fazer uma melhor campanha na Superliga.

Última campanha da Superliga

Na temporada passada, ainda como Brasil Kirim, o Vôlei Renata terminou a fase classificatória na sétima posição. Com o resultado, a equipe enfrentou o SESC-RJ nos playoffs e acabou sendo eliminado e amargando também a sétima posição na fase eliminatória.