Taubaté derrota Corinthians e assume liderança da Superliga

O Taubaté recebeu o Corinthians nesta quinta-feira (1º), no ginásio do Abaeté, em São Paulo, pela segunda rodada da Superliga Masculina 2018/19, e venceu o Timão por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/15 e 25/19. Com o resultado, os donos da casa assumiram a liderança da competição. O ponteiro Lucarelli ficou com o troféu Viva Vôlei.

Na próxima rodada, o Taubaté terá pela frente o Campinas, no dia 10 de novembro, no ginásio do Taquaral. Já o desafio do Corinthians é contra o Sesc RJ, no dia 9, em busca da primeira vitória na Superliga. O alvinegro paulista ocupa a lanterna, junto com o Maringá.

Resumo da partida

O primeiro set começou equilibrado, mas rapidamente o Corinthians abriu leve vantagem com um erro do Taubaté: 8/6. No decorrer da etapa, a frente foi mantida, desta vez com um ponto de Gabriel: 14/12.

A reação do time de azul começou com um bloqueio duplo em cima de Diogo: 19/19. Após um bom saque de Rapha, o Taubaté virou: 20/19. No contra-ataque, Lucarelli pontuou: 21/19, e os donos da casa tomaram o controle da parcial.

O Taubaté cresceu de rendimento, principalmente com Lucarelli. O ponteiro Fábio atacou e levou um bloqueio triplo, fazendo com que a equipe azul chegasse ao set point: 24/21. Depois, Diogo sacou para fora, e terminou com a etapa: 25 a 22.

Na segunda parcial, o Taubaté teve um bom início: 11/8. No ace de Lucarelli, a vantagem aumentou: 13/9. O ponteiro Facundo deixou essa frente ainda maior: 17/10. Como esperado, os donos da casa fecharam com tranquilidade o set: 25 a 15.

Na terceira etapa, o Corinthians melhorou de rendimento e voltou o equilíbrio entre as equipes: 9/8. No decorrer do set, o Timão conseguia leve vantagem, muitas vezes de apenas um ponto: 14/13.

No saque de Fábio, o Corinthians abriu uma vantagem de três pontos: 16/13. Porém, como na primeira parcial, o Taubaté virou. Leandro Vissotto marcou e fez 18/17. Depois, o oposto bloqueou e aumentou a frente: 20/17. O time de azul continuou superior até o fim do set e fechou a partida: 25 a 19.