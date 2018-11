Sesc RJ bate Corinthians fora de casa e segue invicto na Superliga

O Corinthians recebeu o Sesc RJ nesta sexta-feira (9), no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, pela terceira rodada da Superliga Masculina 2018/19. A equipe carioca venceu o Timão por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/18 e permanece invicta na competição, ocupando a vice-liderança. Já o Corinthians amarga a lanterna, com nenhuma vitória. O oposto Wallace recebeu o prêmio Viva Vôlei.

Na próxima rodada, o Corinthians terá pela frente o Sesi-SP, no dia 17, às 20h30, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, em busca da primeira vitória na Superliga. Já o Sesc RJ vai enfrentar o Campinas, neste mesmo dia, às 19h, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro.

Resumo da partida

O duelo começou equilibrado. Após um toco de Sidão, o placar apontava 5/5. No decorrer do set, foi a vez de Djalma empatar: 8/8. No entanto, o Sesc RJ melhorou em quadra e abriu três pontos: 18/15.

O bom momento continuou para a equipe carioca. Após um saque errado de Luan, a vantagem foi para quatro pontos: 21/17. Por fim, o Sesc RJ fechou a parcial com um bloqueio em cima do ponteiro Fábio: 25 a 20.

A segunda etapa foi dominada pelos cariocas, com muitos erros do Corinthians. O placar marcava 15/9. Nada mudou até o final. O central Maurício Souza atacou e deu números finais ao segundo set: 25 a 17.

O Sesc RJ manteve a boa forma no início da terceira parcial. O oposto Wallace fez um ace e deixou a frente dos cariocas em três pontos: 7/4.

Porém, no decorrer da etapa, o Timão virou: 10/9. Mas a reação não durou muito tempo. Aracaju pontuou e o Sesc RJ abriu três pontos novamente: 16/13. A superioridade dos visitantes continuou até o fim do set. No saque, o ponteiro Japa fechou a partida: 25 a 18.