Sesi-SP tem dificuldade, mas vence Caramuru fora de casa

Na noite deste sábado, Caramuru e Sesi-SP estrelaram um jogo disputadíssimo na Arena Ponta Grossa. A equipe paulista, que era favorita no confronto, teve dificuldades, porém conseguiu vencer o jogo no tie-break com parciais de 25/27, 25/22, 26/28, 25/22 e 18/20 derrotando a equipe paranaense que ainda não venceu na competição. O oposto Franco foi eleito o melhor jogador da partida levando o troféu Viva Vôlei pra São Paulo e o maior pontuador foi o Léo da equipe da casa com 25 pontos.

O JOGO

As duas equipes começaram o jogo trocando pontos até que Alan com dois aces abriu 7/5 pros visitantes. Com bom aproveitamento no contra-ataque e no bloqueio Caramuru empatou em 12/12. Depois de muitos erros de ambos os lados, o Sesi conseguiu abrir 18/15, porem a equipe de Ponta Grossa buscou o jogo e empatou em 18/18. Os dois times trocaram pontos até 25/25, com ace de Éder e belo contra-ataque de Alan, Sesi fechou o primeiro set em 25 a 27.

O segundo set começou bem equilibrado até que com boa passagem do ponteiro Jonatas, o Caramuru abriu 7/5. Com sequência de bloqueios, o time da casa ampliou o placar em 10/6. Depois de muitos erros da equipe paulista e boa administração na vantagem, os paranaenses conseguiram manter a diferença até o final e fechou o set em 25 a 22.

No terceiro set, a equipe da casa se manteve há frente por um bom tempo, até que na hora mais decisiva do jogo o Sesi virou e fez 23 a 24, depois Alan num ótimo contra-ataque fechou o set em 26/28.

O quarto set começou com Caramuru e Sesi trocando pontos, até que com boa sequencia de saque a equipe da casa abriu e conseguiu manter a vantagem até o final do set, Léozão fechou em 25 a 22 levando o jogo pro tie-break

O quinto e último set não poderia ser diferente, foi disputadíssimo. Mas a experiência do time paulista pesou e o Sesi-SP fechou o jogo em 18 a 20 conquistando mais um vitória na Superliga.

Na próxima rodada a equipe de Caramuru viaja até Contagem (MG) para enfrentar o atual campeão da Superliga, Sada Cruzeiro. O jogo acontece na próxima sexta (16) as 20h no Ginásio Riacho. Já a equipe do Sesi, enfrenta no sábado (17) a equipe Corinthians-Guarulhos em casa, na Vila Leopoldina as 20h30.