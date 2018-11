Guia VAVEL Superliga Feminina de vôlei 2018/19: Sesc RJ

O Sesc RJ faz sua estreia na Superliga Feminina de vôlei 2018/19 nesta sexta-feira (16), às 21h30, contra o Curitiba Vôlei, em casa, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Atual vice-campeão da competição nacional, o clube carioca vai em busca do seu 13° título.

No cenário estadual, o Sesc RJ recém conquistou o Campeonato Carioca, em cima do Fluminense, nesta segunda-feira (12). O 14º título veio no tie-break.

Elenco

O Sesc RJ trouxe para esta temporada a ponteira russa Tatiana Kosheleva, de 29 anos, conhecida mundialmente. A aquisição do time carioca é considerada o maior reforço entre as equipes que vão disputar a Superliga. Além da ponteira, o clube contratou a central Bia.

Foto: Facebook/Sesc RJ

Treinador

Bernardinho é treinador do Sesc RJ desde 2004, foi técnico da seleção brasileira, tendo comandado as equipes feminina e masculina, e sobretudo é um campeão. Dono de incontáveis títulos com a equipe carioca, como Superliga e Copa Brasil, o comandante também carrega no currículo o recente ouro nas Olimpíadas de 2016, com a Seleção masculina.

Foto: Facebook/Sesc RJ

Última campanha na Superliga

O Sesc RJ foi vice-campeão na última temporada, perdendo o título para o Praia Clube no Golden Set. As cariocas venceram o primeiro jogo, no entanto perderam o segundo e o set decisivo.

Na fase classificatória, o Sesc RJ terminou em segundo, justamente atrás das mineiras. Em 22 jogos na primeira fase, a equipe de Bernardinho venceu 20 e perdeu apenas dois, e chegou aos 57 pontos.