Guia VAVEL Superliga Feminina 2018/19: Brasília Vôlei 

Depois de terminar a última edição da Superliga em 10º lugar e ficar fora da fase dos playoffs pela primeira vez em sua história, o time BRB-Brasília Vôlei optou por uma completa renovação para voltar a ficar entre os grandes na principal competição do Brasil.

Elenco

A mudança foi grande, saíram: Aline, Juju Perdigão, Mari Hellen, Priscila, Malu, Bia Martins, Vivian Lima, Thainã e Isabela.

Chegaram: Angélica, Natalia, Mari Barreto, Neneca, Renatinha, Diana, além da central argentina Mimi Sosa e a líbero Dani Terra que jogou a temporada passada no Barueri.

Técnico

O comando do time também mudou, saiu Sérgio Negrão que estava no elenco desde o início do projeto e chegou Hairton Cabral que estava treinando a equipe de São Caetano. Recentemente Hairton comandou a seleção sub-18 no campeonato Sul-Americano.

Última campanha na Superliga

Por conta de falta de patrocinadores na temporada passada, o Brasília Vôlei disputou a Superliga 2017/18 com diversas jogadoras jovens. O time brasiliense terminou a competição com 13 pontos, conquistando apenas 5 vitórias e sofrendo 17 derrotas. Assim, ficando fora dos playoffs pela primeira vez desde que subiu pra liga principal.

Estreia na Superliga 2018/19

O time de Brasília estreia na temporada em casa já nessa sexta (16) ás 20h, recebendo o time do Minas Tênis Clube no ginásio Taquatinga.