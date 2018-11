Guia VAVEL Superliga Feminina de Vôlei 2018-19: DENTIL/PRAIA CLUBE

A bola sobe nesta terça-feira (13) pela Superliga feminina. E, em quadra estará o Praia Clube, recheado de estrelas, começando a caminhada pela defesa do título do torneio nacional contra o Pinheiros.

A equipe mineira chega com moral para a estréia no campeonato. Apesar de ter perdido o título do campeonato mineiro para o rival Minas, o time de Uberlândia se recuperou rápido e venceu a decisão da Supercopa, contra o Osasco por 3 a 0 e faturou mais um título inédito pra sua galeria.

Elenco

Mais uma vez com o apoio da Dentil, o Praia investiu pesado para essa temporada. Com a manutenção da base campeã, a equipe trouxe reforços pontuais e de pesos para o colocar novamente como candidato ao troféu.

Com isso, o Praia buscou no rival Minas a ponteira Rosamaria, repatriou a central Carol, para o lugar da levantadora Claudinha, que foi para o Osasco. A equipe mineira trouxe Carli Lloyd. Além delas, Paula e Michelle também chegaram para dar opções para Paulo Coco.

Técnico

O Praia terá à beira da quadra seu treinador campeão. Comandante do maior título da história do time, o técnico Paulo Coco teve seu contrato renovado e vai em busca do bicampeonato da Superliga.

Comandando a equipe, o técnico já conquistou um título da Superliga, a Copa Brasil, além de dois vices campeonatos mineiros.

Última campanha na Superliga

A temporada 2017/18 será sempre lembrada pelos torcedores praianos. Depois de quinze anos, a Superliga teve a hegemonia de Rio e Osasco quebrada. Com uma campanha irretocável na fase classificatória, o Praia terminou na primeira colocação e foi para os mata-mata com a vantagem de decidir em casa.

E essa vantagem foi muito bem usada, principalmente na final. Depois de perder o primeiro jogo da decisão para o Rio de Janeiro, a equipe de Uberlândia convocou a torcida para participar da virada consagrada com a vitória no golden set e o primeiro grande título de sua historia.