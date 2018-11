Em casa, Sada Cruzeiro vence Caramuru

Faltando apenas 9 dias pro Mundial de Clubes que será disputado na Polônia, o Sada Cruzeiro recebeu o Caramuru Vôlei pela 4ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe mineira venceu o jogo por 3/0 (25/20, 25/18 e 25/20) conquistando sua 5ª vitória seguida na competição. Com 13 pontos, o ponteiro Rodriguinho foi eleito o melhor do jogo, levando o Troféu Viva Vôlei pra casa.

O jogo

Sada Cruzeiro dominou o set do começou ao fim, sempre mantendo uma margem de pontos sobre o adversário. Com um ataque pelo meio do central Isac, a equipe mineira fechou o 1º set em 25/20.

Com Evandro fechando a rede, Sada Cruzeiro abriu 13/9. Le Roux também passou bem pelo bloqueio e ampliou a vantagem pra 19/13. O time azul celeste manteve a virada de bola e com um ponto de segunda do levantador Fernando Cachopa, fechou o set em 25/18.

No 3º e ultimo set, Sander pela pipe empatou em 3/3 e ele mais uma vez bloqueou no simples a equipe visitante e abriu 11/9. Com ace de Rodriguinho, Sada abriu 16/13 e assim manteve até o final do set, com tranquilidade os donos da casa fecharam em 25/20 conquistando mais uma vitória na competição.

Agora o Sada Cruzeiro dará um tempo na Superliga e irá para Polônia na próxima quinta (22), pra disputar mais uma vez o Mundial de Clubes buscando o tetra.