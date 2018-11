Osasco/Audax derrota São Cristóvão Saúde/São Caetano na estreia da Superliga feminina

O Osasco/Audax estreou com vitória na Superliga feminina de vôlei 2018-19. As osasquenses passaram pelo São Cristóvão Saúde/São Caetano por 3 sets a 1 (25/20, 21/25, 25/15 e 28/26), no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano.

A levantadora Claudinha levou para a casa o Troféu VivaVôlei. Outro destaque foi a ponteira peruana Angela Leyva, maior pontuadora do confronto, com 21 pontos.

Como foi?

A equipe visitante esteve à frente do placar em todo o primeiro set. Logo abriu uma vantagem de três pontos sobre o São Caetano com uma virada de bola da Mari Paraíba - 12 a 9. Controlando o jogo, a norte-americana Destinee Hooker contribuiu para fechar o placar por 25 a 20.

Tudo parecia igual, mas as donas da casa reagiram viraram por 11 a 9. Após um rally emocionante, Segovia deu a vitória ao São Caetano que fechou o segundo set por 25 a 21.

No terceiro set, o saque do Osasco funcionou e o time da zona norte de São Paulo abriu uma grande margem com 9 a 3. Mandando no jogo, as visitantes trataram de fechar o placar por 25 a 15 graças a um erro de ataque das adversárias.

O último set foi o mais emocionante do confronto da primeira rodada da Superliga. Após ter dormido no ponto, o São Caetano voltou mais ligado e fez 6 a 2. O Osasco diminuiu, porém, as donas da casa continuaram na frente por 10 a 6. Desde então, Camila Brait cresceu e fez defesas importantes, no qual, ajudou o time a empatar por 13 a 13. No final, Claudinha soube distribuir bem o jogo e Angela Leyva soltou o braço e fez 28 a 26.