Pinheiros vence e quebra invencibilidade do Osasco-Audax na Superliga

No início dessa sexta-feira, o time Osasco-Audax recebeu no Liberatti a equipe do Pinheiros buscando manter sua invencibilidade na Superliga feminina de vôlei. Porém em um jogo de altos e baixos e com bastante erros do time osasquense, a equipe visitante surpreendeu o venceu de virada o jogo com parciais de 25/21, 22/25, 25/18, 18/25 e 9/15 fazendo 3 sets a 2 na equipe do técnico Luizomar de Moura.

Com o resultado, Osasco sofreu sua primeira derrota na competição e Pinheiros conquistou sua segunda vitória. As maiores pontuadoras da partida foram Mari Paraíba pelo time de Osasco e Clarisse pelo Pinheiros ambas com 17 pontos, entretanto o troféu Viva Vôlei ficou com a jogadora do time que venceu o jogo.

O jogo

Osasco começou o jogo errando muito e deixou as visitantes abrirem dois pontos de diferença. Depois de momentos de equilíbrio e bloqueio de Waleska, as osasquense viraram e ampliaram a vantagem para 22/19. Pinheiros buscou e diminuiu 23/21, obrigando Luizomar a parar o jogo. Depois com dois pontos seguidos da oposta Hooker, Osasco fechou o 1º set em 25/21.

Osasco começou o 2º set mais ligado e com dois pontos de bloqueio abriu 3x1 sobre as visitantes. Com erro de Hooker e bloqueio em Natasha, Pinheiros empatou em 7/7. O Osasco continuou errando muito deixando Pinheiros virar pra 10/11. Com ponto e bloqueio da Leyva, Osasco abriu dois pontos de diferença, 14/12. Com a peruana muito acionada e consequentemente muito marcada, ela sofreu dois bloqueios seguidos, com Pinheiros diminuindo a diferença, obrigando Luizomar a pedir tempo, 16/15. Nati Martins entrou no lugar de Natasha e com bloqueio, fez 18/16 pro time da casa. Com muitos erros do time da casa, o set empatou em 19/19 e obrigou o técnico de Osasco a pedir tempo mais um vez na partida. Com três aces seguidos, Pinheiros abriu 20/23 e Paula Pequeno entrou no jogo pela primeira vez. E no contra-ataque de Mari Casemiro, Pinheiros fechou o 2º set em 25 a 22.

O terceiro set começou bem equilibrado com as duas equipes trocando pontos, até que com ace de Claudinha o time da casa abriu 7/5 sobre as visitantes. Com Osasco errando menos e o ataque funcionando, abriram 11/6 obrigando o Pinheiros a pedir tempo. Depois de Osasco conseguir abrir oito pontos de diferença no placar, o time começou a errar e deixou o Pinheiros encostar, 18/16. Com o time osasquense mais tranquilo no jogo e sabendo manter a diferença no placar, fecharam o terceiro set em 25/18.

Depois de perder o último set, Pinheiros começou mais ligado e abriu 5/9, obrigando Luizomar a pedir seu primeiro tempo. O time visitante soube muito bem administrar a vantagem e abriram 9/15. Com Pinheiros aproveitando dos erros do adversário e seus ataques, ampliou a vantagem pra 10/17 fazendo o time do Osasco pedir tempo mais uma vez. Com ace de Mari Paraíba e bloqueio espetacular de Hooker, Osasco encosta no placar e obriga o técnico do Pinheiros a pedir tempo pela primeira vez no set, 15/19. Com Pinheiros mantendo a vantagem e com erros do time de Osasco, fecharam o jogo em 18/25 levando a partida pro tie-break.

O tie break começa acirrado com as duas equipes trocando pontos, até que no bloqueio da Paracatu em Mari Paraíba, Pinheiros abriu 5/7, mas logo em seguida Osasco buscou o placar, empatou e virou, 8/7. Com ace de Herrera, Pinheiros abriu 8/10 e Luizomar pediu tempo. Em bloqueio de Aline na Nati Martins, Pinheiros chegou no set-point e logo em seguida com erro de Osasco, o time visitante fechou o set em 9/15 ganhando o jogo de virada por 3x2.

Na próxima terça (27) às 19h30, Osasco-Audax busca sua reabilitação na competição diante do Fluminense dentro de casa. Já o Pinheiros no mesmo dia ás 19h, recebe o Minas Tênis Clube.