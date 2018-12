No tie-break, Osasco-Audax vence Barueri pela Superliga

Na noite desta terça-feira ocorreu o jogo entre Barueri x Osasco-Audax pela Superliga feminina de vôlei. Jogo que era pra ter sido na última sexta-feira e por conta das fortes chuvas teve que ser parado no meio e adiado para hoje. O jogo foi paralizado antes do início do 2º set, porém o time osasquense tinha ganho o 1º por 23x25. Hoje na continuação do jogo os destaques foram a oposta Showronska pelo time de Barueri e a ponteira Leyva com 27 pontos pelo time de Osasco. No final do jogo Camila Brait foi eleita a melhor da partida, porém entregou o troféu viva vôlei justamente pra peruana Leyva que fez um belíssimo jogo e contribuiu bastante com a vitória do time osasquense.

O jogo

O 1º set ocorreu na última sexta-feira (30) com vitória do time osasquense por 23x25.

O início do 2º set começou com as duas equipes trocando pontos e com a peruana Leyva inspirada fazendo quatro seguidos pelo time de Osasco. Com o bloqueio do Barueri funcionando muito bem, o time da casa abriu 10x7 obrigando o técnico Luizomar a pedir seu primeiro tempo. Com as visitantes não aproveitando seus ataques, Barueri abriu 11x7. Depois de lindas defesas da líbero Camila Brait, Osasco encostou no placar fazendo 11x10.

Num belo jogo da ponteira Leyva e ace da oposta Hooker, o time do técnico Luizomar empatou o jogo em 14x14. Depois de erro da Cipriano, Osasco passou a frente no placar fazendo 15x16 e obrigando o técnico Zé Roberto Guimarães há pedir seu primeiro tempo no set. Com 3 ataques da oposta Hooker, Osasco abriu 21x22 e ampliou a vantagem pra 21x23 com lindo ponto de Leyva, maior pontuadora do set até aquele momento. Barueri reagiu e empatou o jogo em 24x24 fazendo Luizomar pedir seu segundo tempo. Com o time visitante errando muito, Barueri aproveitou e fechou o set em 27x25 empatando a partida em 1x1.

Com Leyva sendo muito acionada no jogo e correspondendo, Osasco abriu 3x5 no início do 3º set. O time visitante soube manter a vantagem e rapidamente abriu 7x12 sobre as donas da casa. Barueri voltou pro terceiro set errando muito e deixou Osasco abrir 10x16. Com boa passagem no saque da central bi campeã olímpica Thaisa, Barueri reagiu no placar, 14x16.

Com o time da casa aproveitando muito bem os contra-ataques e errando menos, empataram o jogo em 20x20. Zé Roberto apostou na novata Thainara que entrou e virou o jogo pra 22x21. Com dois erros seguidos da ponteira Amanda pelo Barueri, Osasco virou o placar pra 23x24 tendo seu primeiro match-point. Com as duas equipes trocando pontos no final do set, Osasco aproveitou os erros do adversário e com ponto de Leyva, fechou o 3º set em 26x28 fazendo 1x2 no jogo.

Barueri começou o 4º set mais ligado e rapidamente abriu 6x3 fazendo o técnico Luizomar de Moura pedir seu primeiro tempo no set. O time da casa conseguiu manter a vantagem 13x11 e com erro de ataque do Barueri, Osasco encostou em 13x12. Zé investiu mais uma vez confiou na jovem Tainara que entrou virando bola, 15x13.

Com dois erros seguidos da norte-americana Hooker, Barueri seguiu com vantagem no momento mais decisivo do set, fazendo 20x17. Luizomar pediu tempo. A equipe de Osasco ficou totalmente perdida no jogo, errou bastante e deixou a equipe da casa abrir. Taiara, aposta do Zé Roberto, fechou o set em 25x18 empatando o jogo em 2x2 e levando a decisão pro tie-break.

O último e decisivo set começou com as duas opostas pontuando bem pelos seus respectivos times, jogo bastante equilibrado, 6x6. Mari no conta-ataque abriu 6x8 e rolou a mudança de lado. Osasco manteve a vantagem, fez 8x10 e Zé Robertou pediu tempo. Com bloqueio de Hooker em Tainara, o time visitante abriu 8x12. Com dois pontos de vantagem, o time do Luizomar abriu mais dois, 10x14 tendo seu primeiro set-point no tie-break. Leyva fechou o set em 11x15 levando a vitória pro time osasquense.

Barueri volta em quadra na próxima terça-feira (11) recebendo em casa o time carioca e invicto na competição, Sesc-RJ ás 19h. Já a equipe de Osasco joga na próxima sexta (06) ás 19h no Ginásio Hamilton Cruz enfrentando a equipe de Balneário Camboriú.