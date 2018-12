Na liderança da Superliga, Lucas Lóh avalia desempenho do Sesi-SP: "Crescendo a cada jogo"

Com a derrota do Sesc RJ, o Sesi-SP é o atual líder da Superliga Masculina 2018-19, com 19 pontos. O ponteiro Lucas Lóh, da equipe paulista, é um dos destaques da campanha, com 65 pontos em seis partidas pela principal competição de vôlei no país.

O jogador falou sobre a evolução do time na tabela. Segundo ele, o coletivo junto com o trabalho do dia a dia são os segredos para o sucesso:

“Estamos em um bom momento. Isso se deve à qualidade de todo o grupo, das trocas que vêm tendo sucesso em todas as partidas. Acredito que qualidade coletiva seja a melhor definição para o nosso rendimento. É o resultado também de muito trabalho diário, e a busca de evoluir a cada treino. Acredito que estamos crescendo a cada jogo”, frisou.

Pela frente, o Sesi-SP tem o desafio de encarar o Taubaté, quarto colocado da competição, time que tirou a invencibilidade e a liderança do Sesc RJ.

Na Superliga 2016-17, Lucas Lóh fazia parte do elenco dos Taubateanos e comentou sobre o que se pode esperar do próximo duelo:

“Através do estudo devemos identificar o que precisa ser feito e tentar neutralizar os seus pontos fortes. Assim como nós, o Taubaté também tem um grupo com qualidades individuais fortes, e isso acaba deixando mais difícil a leitura do jogo deles”, finalizou.

O confronto entre as equipes paulistas será no próximo sábado (8), às 17h30, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Ambos os times vêm de vitória na Superliga.