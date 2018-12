Após sequência negativa, Sesi Bauro derrota Curitiba Vôlei pela Superliga Feminina

O Sesi Vôlei Bauru conseguiu a segunda vitória na Superliga Feminina de Vôlei 2018-19 em cima do Curitiba Vôlei por 3 sets a 1 (25/17, 25/19, 24/26 e 25/23), no ginásio do Colégio Positivo. O triunfo quebrou a sequência negativa de três rodadas, e assim, a equipe paulista está na oitava posição, com sete pontos. Já o time paranaense, ocupa o quinto lugar, com 10 pontos.

A oposta italiana Diouf, do time bauruense, foi eleita a melhor da partida e ficou com o Troféu VivaVôlei. A ponteira Tifanny foi a maior pontuadora do confronto, com 20 acertos -16 de ataque e quatro de bloqueio.

Como foi?

O jogo começou equilibrado. Jogando com velocidade, o Bauru abriu dois pontos (7/5). No entanto, as donas da casa cresceram de produção e empatou a parcial (9/9). Com Diouf e Tiffany bem no ataque, as visitantes fizeram 14/11. O Curitiba encostou no placar (20/17), mas o Sesi levou a melhor no primeiro set por 25/19.

A equipe paulista manteve o bom momento no início do segundo set e fez 6/1. Se aproveitando dos erros das curitibanas, o Bauru aumentou a diferença para 15/9. A levantadora Fabíola jogava com velocidade e o saque das visitantes dava trabalho a recepção das donas da casa. Mantendo a consistência, o Sesi Vôlei Bauru fechou o segundo set por 25/17.

Mas o Curitiba Vôlei voltou melhor e deu um balde de água fria para o terceiro set e fez 7/4. O Sesi diminuiu a vantagem no placar para dois pontos (10/8). Contudo, as paranaenses voltaram a abrir no marcador (13/10). Bem no bloqueio, as donas da cassa segurou uma reação da equipe paulista e venceu o terceiro set por 26/24.

O Bauru voltou a ditar o ritmo do jogo no quarto set e fez 7/4. No entanto, a equipe paranaense virou para 9/8. O duelo ficou disputado, o time paulista comentou dois erros seguidos e a equipa da casa abriu dois pontos (16/14). No final, Diouf foi importante nos momentos decisivos e garantiu a vitória do Sesi por 25/23.