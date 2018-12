Pela Superliga, Osasco-Audax vence Balneário Camburiú 

Na noite dessa sexta-feira (7), Balneário Camburiú recebeu em casa o time de Osasco-Audax pela sexta rodada da Superliga feminina de vôlei. O time visitante soube impor o seu jogo e com tranquilidade venceu as donas da casa por 3x0 com parciais de 17x25, 20x25 e 23x25. A ponteira Angela Leyva foi eleita por votação popular a melhor da partida, porém em um gesto nobre deu o troféu viva vôlei pra sua companheira de equipe Nati Martins, que brilhou no meio de rede e comandou a vitória do time de Osasco nessa noite.

O jogo

Balneário Camburiú começou o jogo com tudo fazendo 3 pontos seguidos, porém deixou Osasco encostar e virar fazendo 3x5. No decorrer do set com a equipe da casa errando bastante, Osasco foi abrindo e mantendo a vantagem, 7x12 obrigando o técnico do Camburiú a pedir seu primeiro tempo no jogo. Com o time visitante mais tranquilo e com contra-ataque e bloqueio funcionamento muito bem, rapidamente abriram 12x19. Depois de um belíssimo rali, Osasco com Mari Paraíba ampliou a vantagem pra 16x23, e com Mari novamente, Osasco-Audax fechou o primeiro set em 17x25.

Parece que a ansiedade do Baldeário Camburiú passou e o segundo set começou bem mais equilibrado com as donas da casa aproveitando os contra-ataques, 8x9 Osasco. Com Nati Martins muito bem no ataque, o time do Luizomar de Moura abriu 8x13 fazendo as donas da casa pedirem tempo. Camburiú encostou no placar, 12x15 obrigando Osasco a pedir seu primeiro tempo no jogo. Com bela passagem de Nati Martins no saque, Osasco abriu 14x19 obrigando Maurício, técnico do Camburiú a pedir tempo. Com a recepção do time da casa não funcionando, Osasco aproveitou o momento, abriu vantagem e com com ataque de Hooker, fechou o set em 20x25 abrindo 0x2 no jogo.

Osasco começou o terceiro set abrindo 1x6 fazendo o técnico do Camburiú já pedir o seu primeiro tempo no começo da parcial. O time da casa se tranquilizou e aproveitando alguns contra-ataques encostou no placar 8x10, mas rapidamente Osasco abriu 11x15. Com o time visitante errando um pouco, Camburiú aproveitou o momento e encostou no placar 16x17. Com ponto de bloqueio de Ariane, o time da casa empatou e com Paula virou pra 19x18. O final do set foi acirrado, mas no fim a camisa pesou, com ataque de Hooker, Osasco fechou o terceiro set em 23x25 fechando o jogo em 0x3 na casa do adversário.

Na próxima rodada, na terça-feira (11), Balneário Camburiú viaja até São Paulo para enfrentar o São Caetano ás 20h da noite em busca da sua reabilitação na competição. Osasco na sexta (14) ás 20h, enfrenta o Sesc-RJ no Ginásio Tijuca Tenis Clube, em busca da sua terceira vitória consecutiva na Superliga de Vôlei Feminino.