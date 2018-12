Na estreia de Penchev, Sesc RJ derrota Vôlei Um e reassume liderança da Superliga

O Vôlei Um Itapetininga recebeu o Sesc RJ neste sábado (8), no ginásio Ayrton Senna, em São Paulo, pela oitava rodada da Superliga Masculina 2018/19. Os cariocas venceram os paulistas por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 18/25, 26/24 e 25/18. O ponteiro Japa recebeu o troféu Viva Vôlei. O duelo marcou a estreia do também ponteiro Rozalin Penchev, búlgaro da equipe de Giovane Gávio.

Com a derrota do Sesi-SP para o Taubaté, o Sesc RJ voltou a ocupar a liderança da competição nacional. Sem somar pontos nesta partida, o Vôlei Um caiu para a sétima posição ao ser ultrapassado pelo Maringá, que venceu o Campinas.

O time paulista terá pela frente o Corinthians, no ginásio da Ponte Grande, na próxima quarta-feira (12), às 20h. Já a equipe carioca enfrenta o Sesi-SP, na Jeunesse Arena, neste mesmo dia, às 19h30.

Resumo da partida

O Sesc RJ ganhou o primeiro set sem dificuldades. No ponto de Wallace, o marcador apontava 12/9. No decorrer da etapa, nada mudou. Após Japa pontuar, a diferença era grande: 19/14. Com um saque errado do Vôlei Um, os cariocas fecharam a parcial em 25 a 19.

Na segunda etapa, a equipe visitante continuou com o domínio da partida. Com um ace de Thiaguinho, o Sesc RJ ganhava por 13/8. No ataque de Wallace, a diferença foi para seis pontos: 17/11. No erro de saque de Mineiro, o time carioca venceu o segundo set por 25 a 18.

Com o início da terceira parcial, o cenário mudou. Após um saque errado de Wallace, o placar era favorável para o Vôlei Um: 7/5. No ataque de Mineiro, a vantagem paulista aumentou para três: 8/5. Na sequência, um bloqueio, também do ponteiro, animou ainda mais a equipe da casa: 9/5.

No entanto, com um ace de Penchev, o marcador foi igualado: 17/17. A passagem do búlgaro no saque ajudou o Sesc RJ a abrir dois pontos. No ataque de Tiago Barth, os cariocas ganhavam por 19/17.

Mas o set estava longe de ser definido. Com o placar apertado, o oposto Michael Bozhulev descolou dois aces e acabou com a etapa: 26 a 24, a favor do Vôlei Um.

Na quarta parcial, o Sesc RJ voltou a ter o controle do jogo. O placar era 13/8 para a equipe carioca. No decorrer do set, os visitantes confirmaram o bom momento. No saque de Wallace, o Sesc RJ ganhava por 22/16.

Com um ace de Penchev, o time carioca chegou ao match point: 24/17. O Vôlei Um chegou a sobreviver por um rally, mas, na sequência, Mineiro errou o saque e deu números finais à partida. O Sesc RJ venceu a quarta etapa por 25 a 18.