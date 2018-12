Sesc-RJ abusa dos erros,  Barueri vence e se reabilita na Superliga

Hinode Barueri e Sesc-RJ se enfrentaram na noite desta terça-feira (11) buscando reencontrar o caminho das vitórias na competição. Melhor para o time da casa que contou com a boa atuação de Thaísa e venceu por 3 sets a 0 (25/21, 25/19 e 25,19), no Ginásio José Corrêa.

Com o resultado positivo, a equipe paulista chega aos 11 pontos e encosta nos líderes. Já o Rio de Janeiro, que conheceu sua segunda derrota, se mantém na 4ª posição.

Como foi?

O jogo começou marcado pelo equilíbrio, mas sem conseguir ser consistente no saque e falhando na recepção, o Rio de Janeiro logo viu o Barueri abrir vantagem no placar e jogar com tranquilidade pra fechar a parcial em 25 a 21.

No set seguinte, as comandadas de Bernardinho até diminuíram os erros de saque, porém continuava com muita dificuldade na sua linha de passe e não conseguiram segurar o ímpeto paulista, que ainda contava com a oposta Skowronska inspirada no ataque.

O começo do terceiro set deu a impressão que seria ainda mais fácil para as donas da casa, mas com a vantagem de 5/0, o Barueri relaxou e viu o Rio virar a partida em um bloqueio de Roberta (9/8). Entretanto, a reação carioca parou por aí e o Hinode retomou o comando do jogo e fechou a parcial em 25 a 19 e impôs para as visitantes a segunda derrota consecutiva.

Na próxima rodada, o Sesc buscará a reabilitação no clássico nacional contra o Osasco. A partida acontece na próxima sexta-feira (14) as 20h, no ginásio da Tijuca. O Barueri vai até Uberlândia pra enfrentar o Praia clube, líder da Superliga, também na sexta feira as 19h.