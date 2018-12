Penchev realça triunfo do Sesc-RJ: "Vencemos um dos favoritos"

O Sesc-RJ derrotou o Sesi-SP nesta quarta-feira (12), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, por 3 sets a 0, e abriu seis pontos de vantagem na liderança da Superliga. Em quadra, o ponteiro búlgaro Rozalin Penchev fez sua estreia na casa da equipe carioca. Foi bem recebido pela torcida e, aniversariante do dia, ainda recebeu parabéns.

O búlgaro já havia feito sua estreia pelo time carioca, mas o jogo foi em São Paulo, na rodada anterior, contra o Vôlei Um Itapetininga. O jogador foi peça importante para a vitória e consequente volta do time para a liderança.

"A atmosfera é ótima por aqui, estou muito feliz com o resultado porque vencemos um dos favoritos da Superliga, e espero que no futuro continuemos a melhorar", expressou.

Apesar de ter chegado no início da temporada, Penchev só conseguiu jogar agora devido uma lesão. Após a vitória sobre o Sesi, o ponta comentou sobre sua adaptação no elenco.

"Eu tive muito tempo pra me adaptar, e não tive muita sorte, porque tive lesões e fiquei um mês fora das quadras. Mas desde o primeiro momento que pude entrar em quadra, consegui me apresentar em bom nível, e estou muito feliz com minha estreia aqui no Rio", finalizou.

O Sesc-RJ tem mais um desafio pela frente. O time enfrenta o Cruzeiro, atual vice-líder da Superliga, neste sábado (15), às 19h30, em Contagem, Minas Gerais.