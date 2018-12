Sesc-RJ passa por cima de Osasco e volta a vencer na Superliga

Nessa sexta-feira (14) ocorreu o maior clássico do vôlei brasileiro pela Superliga feminina entre Sesc-RJ e Osasco-Audax. O time carioca que vinha de duas derrotas seguidas foi em busca de reabilitação, já o paulista vinha de duas vitórias e buscava a continuidade na competição.

As donas da casa levaram a melhor e com certa tranquilidade, 3 sets a 0 com parciais de 25/19, 25/23 e 25/12. A oposta Monique foi eleita a melhor da partida e levou o troféu Viva Vôlei.

O jogo

O jogo começou bem disputado, mas com boa passagem de Monique no saque o Sesc-RJ abriu 8/3 sobre as visitantes. As cariocas aumentaram a vantagem pra 12/6 obrigando Luizomar de Moura a pedir seu segundo tempo no set. Com Osasco errando muito na recepção o Rio de Janeiro abriu 20/10. As osasquenses correram atrás do placar e fez 23/17, porém, com ataque de Juciely o time da casa fechou o 1º set em 25/19.

O Rio voltou para segundo set bem concentrado e rapidamente abriu 7/2 sobre o time paulista. Com boa passagem no saque e bom aproveitamento nos contra-ataques, Osasco empatou o jogo em 8/8. Com as duas equipes mais atentas na defesa, o jogo ficou mais pegado. Bernardinho colocou Vitória no saque e o Sesc-RJ abriu 16/14. Com bloqueio de Juciely, as cariocas abriram 19/17. Nati Martins fez boa passagem no saque e as osasquenses viraram o jogo, 19/20. Com duas largadinhas, as cariocas abriram 23/21. Depois de um grande rally Osasco empatou o em 23/23 e com contra-ataque de Penã, o Sesc fechou o set em 25/23.

Com o time de Osasco entregue, o Sesc-RJ abriu 10/2. Com erro de Mari Paraíba, as cariocas abriram 12/3. Jogando o tempo inteiro na frente, o Rio de Janeiro chegou a abrir 13 pontos de diferença, 22/9. Juciely fechou o set em 25/12.