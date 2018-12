Fiat/Minas derrota Maringá Vôlei no tie-break pela Superliga Masculina

O Maringá Vôlei e Fiat/Minas fizeram uma partida equilibrada, mas os mineiro levou a melhor e venceu por 3 sets a 2 (25/14, 25/27, 25/14, 21/25 e 15/12), no ginásio Chico Neto, pela 10ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O ponteiro Honorato foi eleito, por votação popular, o melhor em quadra, sendo premiado com o Troféu VivaVôlei. Com o resultado, a equipe azul e branca subiu uma posição na tabela de classificação e agora está em sétimo lugar, com 14 pontos.

O time minastenista teve problemas com atrasos no voo para a cidade paranaense. O técnico Nery Tambeiro comentou que as circunstância não poderiam influenciar, pois não iriam sair com o triunfo. Além disso, louvou a superação dos seus comandados.

“Foi um jogo muito difícil e nós não esperávamos outra coisa. A nossa equipe já vem de um 3 a 2, está cansada e não tivemos tempo para recuperação. Acordamos cedo para viajar, tivemos o voo cancelado e só chegamos quase meia-noite. Não tivemos tempo nem para treinar. O adversário tem todos os méritos, se não fizéssemos o nosso melhor, nós não ganharíamos. O problema do voo era nosso e nós superamos. Todo jogo é uma batalha”, expressou.

O jogador Honorato destacou a força do grupo. Para ele, o nível da competição está mais equilibrada e por isso ficou entusiasmado com a vitória.

"Era um confronto direto, passamos por uma sequência pesada e estamos vindo de mais jogos no tie-break. A palavra de hoje é superação. Chegamos em Maringá ontem muito tarde e conseguimos apresentar nosso melhor. O nosso grupo, apesar de novo, tem muita experiência. Esta Superliga está muito equilibrada, eu sou filho de treinador e acompanho há muito tempo, e, neste ano, vejo muito equilíbrio. Então, estou muito feliz com a vitória”, concluiu.