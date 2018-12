Após derrota, levantador Thiaguinho ressalta objetivo do Sesc RJ: "Estar no topo da tabela"

O líder da Superliga Masculina, Sesc RJ, tem o seu último desafio do ano nesta sexta-feira (21), às 17h, contra o Vôlei Ribeirão, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 11ª rodada e encerra o primeiro turno da competição.

Após perder para o Cruzeiro, o levantador Thiaguinho, capitão da equipe carioca, frisou que o objetivo do Sesc RJ é se manter na primeira colocação:

“Temos um jogo difícil contra o Ribeirão Preto que vem jogando muito bem. Nosso objetivo é estar no topo da tabela. Infelizmente não conseguimos o resultado fora de casa, contra o Cruzeiro, mas já estamos motivados para seguirmos somando pontos nesta sexta-feira. Será uma partida muito disputada e faremos de tudo para fecharmos o ano com essa vitória”, afirmou.

O returno da Superliga tem data marcada para o dia 11 de janeiro. O Sesc RJ enfrenta o Maringá, no dia seguinte, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Mas antes de receber o time paranaense, os cariocas vão para a Argentina para a disputa de jogos contra Bolívar Voley e Ciudad Voley, nos dias 8 e 9, pela Copa Libertadores. O Sesc RJ está invicto no torneio com três vitórias e lidera o grupo I.

Para adquirir o ingresso para o duelo entre Sesc RJ e Vôlei Ribeirão, o torcedor deverá trocar 2kgs de alimentos não-perecíveis em qualquer unidade do Sesc RJ. Os donativos recebidos serão revertidos para entidades cadastradas no Mesa Brasil Sesc.