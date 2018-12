Praia Clube derrota Osasco e fecha o ano na liderança da Superliga

Na noite dessa sexta-feira (21), o Osasco recebeu no José Liberatti o Dentil Praia Clube pela nona rodada da Superliga feminina de vôlei. A equipe paulista que vinha de duas derrotas sofridas por 3/0 diante do Sesc-RJ e Minas, entrou em quadra atrás da recuperação na competição. Por outro lado, o Praia foi pro jogo em procurando se firmar na liderança do campeonato e fechar o ano invicto. As mineiras venceram a partida por 3 a 0 com parciais de 23/25, 21/25 e 21/25. Fawcett foi eleita a melhor da partida levando o troféu viva vôlei. Carol pelo lado do Praia e Hooker pelo Osasco foram as maiores pontuadoras do jogo, com 16 pontos cada.

O jogo

O Praia começou o jogo muito bem abrindo 8/11. Com o bloqueio do time mineiro funcionando, rapidamente abriram 4 pontos de vantagem, 12/16. Com contra-ataque de Fernanda Garay, o Praia abriu 13/18 obrigando Luizomar a pedir tempo no set. Com boa passagem de Mari Paraíba, Osasco encostou no placar, 18/19. Porém, com dois erros da equipes paulista, o Praia voltou a abrir (18/21) e tranquilamente fechou o primeiro set em 23/25.

O placar ficou bem acirrado até o meio do segundo set, 17/17 até que depois de um grande rally, Mari Paraíba atacou pra fora e o Praia abriu 2 pontos de vantagem, 17/19. Osasco com Lorenne numa bola de cheque encostou no placar, 20/21. O Praia Clube aproveitou boa passagem de Fran no saque e fechou o segundo set em 21/25, fazendo 2 sets a 0 no jogo.

Com o bloqueio se mantendo consistente, Praia Clube abriu 2/5 no início da terceira parcial. Depois de um belo rally com boas defesas de ambas equipes, a levantadora Lloyd de segunda pontuou para as mineiras e aumentaram a vantagem pra 5/9. O time paulista correu atrás do placar e conseguiu empatar em 17 a 17. Com ace de Lloyd o time visitante abriu 2 pontos no momento mais decisivo do set (17/19). Com bloqueio triplo pra cima da Paula Pequeno, o Praia abriu 19/23 e com Fawcet 21/25 e fechou o jogo em 3 sets a 0.