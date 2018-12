Minas vence Sesc-RJ de virada e fecha ano com invencibilidade na Superliga

Em duelo de times tradicionais, o Minas Tênis Clube manteve sua invencibilidade e venceu o Sesc RJ por 3 sets a 2 (26/28, 25/11, 25/22, 16/25 e 15/13), na Arena Minas, pela 9ª rodada da Superliga feminina. O time mineiro chegou aos 20 pontos e aparece em segundo lugar na classificação. A equipe carioca está em quarto lugar, com 16 pontos.

Além do triunfo, o clube azul e branco foi homenageado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) por participar das 25 edições do principal torneio de vôlei.

A oposta Bruna Honório foi a maior pontuadora entre as mineiras, com 20 acertos. O destaque ficou a central Carol Gattaz e levou o Troféu VivaVôlei para casa.

Como foi?

O jogo começou com a temperatura no alto. O Minas conseguiu abrir quatro pontos de vantagem (9/5). O Sesc-RJ conseguiu reagir com Kosheleva. Na reta final, as comandadas de Bernardinho conseguiram igualar o placar em 22/22 e fecharam a primeira parcial com o bloqueio da russa. 25/28.

O desenho do segundo set foi o mesmo. As donas da casa ditavam o ritmo do confronto. Bruna Honório desceu a mão e fez 18/7. A opostas quebrou a linha de passe das cariocas e não demorou para as minastenistas deixarem tudo igual no marcador. 25/11.

Contudo, as duas equipes falharam no decorrer da terceira parcial. O time mineiro conseguiu sair na frente e logo abriu 14/11. As mandantes controlaram o restante do rally e para encerrar tiveram a ajuda do erro de ataque da dominicana Peña: 25/22.

Tentando buscar a reação, o Sesc-RJ dominou o quarto set e abriu seis pontos de diferença (2/8). Sem reação das adversárias, Kosheleva cresceu no duelo fazendo pontos decisivos, incluindo o match point. 16/25.

O tie-break foi equilibrado. O Minas abriu o placar, mas as cariocas conseguiram virar. Após as trocas de pontos, a equipe azul e branca saiu com o triunfo de 15/13, com belo bloqueio de Mara.