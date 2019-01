Minas abre ano com vitória em cima do Praia Clube e mantém invencibilidade

O Minas se saiu melhor no clássico mineiro e bateu o Praia Clube por 3 sets a 2 (25/27, 25/17, 22/25, 25/22 e 13/15), na Arena Praia, em Uberlândia, na noite desta sexta-feira, pela 10° rodada da Superliga Feminina.

O resultado é importante porque se tratava de um confronto direto entre duas equipes que estão no topo da tabela. O time do Triângulo Mineiro permanece em primeiro lugar, com 24 pontos, e deixa a equipe minastenista na vice-liderança, com 22.

A central Carol Gattaz faturou o troféu Vivavôlei. Com 25 pontos, Gabi foi a maior pontuadora da partida .

Como foi?

O início de jogo foi equilibrado. O Praia chegou abrir vantagem de três pontos, mas o Minas conseguiu encostar. A oposta Bruna Honório desceu a mão e fez 9/13. A reta final foi de viradas, até o time azul e branco fechar em 25/27, com bloqueio de Gattaz em cima de Fawcett.

No início do segundo set, as donas da casa ficaram na frente do marcador (12/8). A equipe minastenista começou a abusar dos erros, e as aurinrgras encerraram com a indefinição de Macris e Gattaz: 25/17.

A terceira parcial foi acirrada. Mara fechou a porta para Fernanda Garay e o Minas conseguiu abrir dois pontos de vantagem (12/14). Com set point na mão, Gabi colocou a bola no chão e fechou em 22/25.

Pela primeira vez, o time celeste esteve à frente do placar (3/7). Com falhas na recepção, as praianas viram o Minas fazer 12/17. Porém, Michelle entrou em quadra e mudou o ritmo do Praia Clube. Garay cresceu, encarou o bloqueio e colocou as mandantes de volta ao jogo: (18/18). A camisa 16 impediu o ataque de Bruna Honório e terminou o quarto set em 25/22.

O tie-break foi disputado. Com o marcador mudando de lado, as minastenista conseguiram abrir três pontos (7/10). O Praia reagiu com Garay que deu uma chicotada e igualou em 13/13. Gattaz e Bruna Honório resolveram e garantiram o primeiro triunfo do Minas: 13/15.