Barueri supera Brasília Vôlei e engata segunda vitória seguida na Superliga

O Brasília Vôlei recebeu o Barueri nesta terça-feira (8), no ginásio Sesi Taquatinga, em Brasília, pela décima rodada da Superliga Feminina de vôlei 2018/19. No primeiro jogo do treinador Inácio Júnior, as donas da casa não saíram felizes de quadra. A equipe visitante ganhou a partida por 3 sets a 0, com parciais de 23/25, 19/25 e 19/25.

Com o resultado, o Brasília engata a terceira derrota seguida e permanece na nona colocação, com nove pontos. Já o Barueri ocupa a quinta posição da competição, com 17.

A próxima partida das comandadas de Inácio Júnior será contra o Osasco/Audax, em casa, nesta sexta-feira (11), às 20h. O time de São Paulo também fará seu próximo jogo em seu ginásio, no José Correa. O desafio será contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano, neste mesmo dia, às 19h30.

O duelo desta terça marcou a estreia do técnico Inácio Júnior no comando do Brasília Vôlei. O antigo treinador Hairton Cabral teve que sair do cargo devido a um câncer de próstata.