Em primeiro jogo do ano, Osasco vence Curitiba e respira na Superliga

Depois da parada para as festas de fim de ano, nesta terça (8), ocorreu o primeiro jogo de 2019 para Curitiba e Osasco-Audax, valendo pela 10º rodada da Superliga feminina de vôlei. As duas equipes, que encerraram o ano passado com derrota, tiveram a chance de se reerguer na competição. O time paulista levou a melhor e venceu a partida por 3 sets a 0, com parciais de 20/25, 20/25 e 22/25. A oposta americana Hooker anotou 18 pontos e levou o troféu Viva Vôlei pra casa.

Depois de sofrer três derrotas seguidas, o time osasquense voltou a encontrar o caminho da vitória e com uma novidade: Carol Albuquerque, no lugar da levantadora Claudinha. Com o triunfo, o time comandado por Luizomar de Moura se manteve na oitava colocação, somando 15 pontos. O Curitiba se encontra em sétimo, com um ponto a mais (16).

Na próxima rodada, que acontece na sexta (11), o Curitiba-Vôlei enfrenta o Minas fora de casa, às 21h. Osasco-Audax irá enfrentar o Brasília, no mesmo dia, também fora de casa, às 20h.