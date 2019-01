Em grande fase, Minas bate Fluminense na Superliga

O Minas confirmou o favoritismo e derrotou o Fluminense por 3 sets a 1 (25/21, 25/11, 25/27 e 25/23), no Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro, em válida pela 5ª rodada da Superliga feminina. A equipe mineira possui 100% de aproveitamento na competição nacional.

Com o resultado, as mineiras estão na segunda posição, com 25 pontos - dois a menos que o líder Praia Clube. Já o tricolor ocupa a 6ª colocação, com 16.

A ponteira Natália foi poupada por causa de uma lesão no joelho. A central Mayany, se destacou, foi a mais votada e ficou com o Troféu VivaVôlei.

Como foi?

O Minas começou melhor o duelo. A levantadora Macris distribuiu bem o jogo. Com boa defesa de Leia, Bruna Honório explorou o bloqueio e as visitantes abriram cinco pontos (11/16). Pri Daroit atacou no fundo da quadra e o Fluminense diminuiu a diferença: 18/21. Lana mandou na paralela e encerrou o primeiro set em 25/21.

O time tricolor abusou do erro na segunda parcial. Ditando o ritmo da partida, as minastenistas ficaram na frente do marcador com dois pontos seguidos de Lana: 3/8. De segunda, Macris aumento a vantagem para 7/19. Bruna Honório terminou a brincadeira e fechou o set em 11/25.

As cariocas acordaram e aproveitaram o bom momento de Larissa no saque. Joycinha furou o bloqueio e fez 5/3. A equipe azul e branca encostou com Bruna Honório (15/12). Em contra-ataque, Macris jogou no meio com Gattaz e deixou tudo igual: 25/25. Tendo a melhor bloqueadora da competição a seu favor, as donas da casa diminuíram a diferença com Lara que cresceu em cima de Lana e fechou a parcial em 27/25.

No último set, Joycinha atacou para fora e a equipe carioca viu as adversárias saírem na frente: 4/8. Em bola de cheque, Thaisinha colocou as cariocas com dois pontos de vantagem (20/18). Na reta final, o Fluminense deu uma bola de graça, Macris acionou Gabi que mandou na paralela e fechou o set em 23/25.