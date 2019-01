Osasco-Audax passa por cima do Brasília e vence segunda partida consecutiva na Superliga

Nessa sexta (11) ocorreu o último jogo do primeiro turno entre Brasília e Osasco-Audax. O time da casa que buscava a recuperação na competição após ter perdido para o Hinode Barueri, recebeu as paulista que queriam conquistar mais uma vitória na superliga, a segunda consecutiva. As comandadas de Luizomar levaram a melhor e venceu a partida por 3 sets a 0 com parciais de 11/25, 20/25 e 21/25 com a central Nati Martins levando o troféu viva vôlei pra casa.

A oposta Hooker foi mais uma vez a maior pontuadora da partida com 14 pontos, sendo 13 de ataque. Com a vitória, o Osasco subiu pra sexta colocação da competição com 18 pontos. O Brasília Vôlei ocupa o décimo lugar com apenas nove e fora da zona de classificação dos playoffs.

As osasquenses aguardam apenas um jogo atrasado entre Minas e Pinheiros para saber quem enfrentará na Copa Brasil, a equipe paulista venceu o Praia Clube na final passada é a atual campeã da competição.