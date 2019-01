Dentil/Praia Clube derrota Sesc-RJ e segue líder na Superliga feminina

O Dentil/Praia Clube continua líder da Superliga feminina de vôlei. O time mineiro venceu o Sesc-RJ por 3 sets a 1 (20/25, 25/16, 25/23 e 26/24), na Jeunesse Arena. O triunfo marcou a volta da central Fabianas às quadras. A jogadora ficou um mês afastada por uma lesão no joelho direito.

As praianas estão na ponta da tabela com 30 pontos. Estacionada com 19, a equipe carioca perdeu uma posição e terminou o primeiro turno em quinto lugar.

Nicole Fawcett foi a melhor jogadora da partida,e conquistou o premiado com o Troféu VivaVôlei.

Como foi?

O confronto começou de forma elétrica. Com o marcador virando de lado, o Sesc-RJ aproveitou o apoio da torcida e abriu dois pontos de vantagem (16/14). Em rallys bem disputados, as donas da casa aproveitaram os contra-ataques. Em um bloqueio simples, Kosheleva fechou a porta para Fernanda Garay: 20/16. A central Bia apareceu nos momentos essenciais e fechou o set em 25/20.

As praianas aproveitaram os erros das cariocas. Em boa leitura de jogo, Garay cresceu para cima de Juciely e fez 4/9. Bastante acionada, Fawcett ajudou o time aurinegro aumentar a vantagem para seis pontos (8/14). Com dois aces seguidos, Carol colocou o Praia em set point: 15/25. Lloyd chamou Fabiana na China e prontamente encerrou a segunda parcial em 16/25.

No terceiro set, a equipe mineira foi eficiente na marcação. Em uma bola curta, Garay achou um furo no bloqueio triplo do Rio de Janeiro: 7/13. Fawcett aproveitou a desatenção das adversárias e aumentou a vantagem para quatro pontos (14/18). Visando a reação, Kosheleva desceu a mão e fez 18/23. Entretanto, não foi o suficiente. Com um rally de matar o torcedor do coração, Fawcett acertou o fundo da quadra e virou o jogo para as mineiras em 23/25.

O Sesc saiu na frente na quarta parcial. Kosheleva comandou os pontos iniciais e ajudou o time abrir 7/3. Com a falha de recepção de Monique, o Praia tomou a dianteira do placar (13/14). Inspirada, a russa definiu na paralela e colocou as mandantes na partida: 19/19. Na reta final, os ânimos. O Rio teve a chances de matar o set, mas não conseguiu ser eficiente. Porém, as visitantes sobressaíram e venceu com um bloqueio de Fabiana. 24/26