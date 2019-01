Em primeiro jogo do returno, Sesi-SP derrota Vôlei Ribeirão em casa

No final da tarde desse sábado (12), Sesi-SP recebeu no ginásio da Vila Leopoldina o Vôlei Ribeirão pela 12ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O time da casa que buscava mais uma vitória na competição, levou a melhor e venceu a partida em sets diretos, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/16.

O central Éder foi o maior pontuador da partida com 14 pontos sendo quatro deles de saque, porém, o troféu VivaVôlei ficou com o levantador Evandro, também da equipe do Sesi-SP.

Com a vitória, a equipe paulista chegou há 27 pontos e pode se tornar líder da competição com uma combinação de resultados.

A partida:

O jogo começou acirrado, até que o Vôlei Ribeirão abriu 8/10 e o donos da casa pediram seu primeiro tempo na partida. O time visitante soube manter a diferença de dois pontos durante um bom tempo no set, porém, no contra-ataque o Sesi empatou em 15/15 e conseguiu virar o placar. Com bloqueio de Alan, o time da Vila Leopoldina abriu 5 pontos de vantagem fazendo 23/18. Com erro de saque de Brunão, os donos da casa fecharam o primeiro set em 25/19.

A segunda parcial se manteve disputada, mas o líbero Pureza foi o ponto de desequilíbrio para a equipe do Sesi ter um bom ritmo de jogo. Com o time da casa aproveitando muito bem os contra-ataques, eles abriram 14/11 obrigando o técnico do Vôlei Ribeirão há pedir tempo. O time da capital soube manter a vantagem de três pontos no decorrer da partida e facilmente fecharam o segundo set em 25/21.

Os donos da casa se mantiveram focados e conseguiram abrir vantagem logo no inicio do terceiro set, e com bloqueio triplo, fizeram 14/10. Com visitante errando bastante, rapidamente o time da Vila Leopoldina abriu cinco pontos de vantagem, 20/15. Com ataque do ponteiro Franco o Sesi fechou o set em 25/16 e encerrou a partida em 3 sets a 0.

Na próxima rodada, sábado (19) em busca de mais uma vitória, o Sesi-SP visita o Maringa Vôlei ás 19h no Ginásio Chico Neto. Já o Vôlei Ribeirão recebe o Sada Cruzeiro no mesmo dia ás 17h no Ginásio Cava do Bosque buscando sua recuperação na competição.