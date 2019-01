Sada Cruzeiro vence Itapetininga e conquista liderança da Superliga Masculina

Diante da sua torcida, o Sada Cruzeiro reencontrou o caminho das vitórias e bateu o Vôlei Um Itapetininga por 3 sets a 1 (28/30, 30/28, 25/19 e 25/23), no ginásio do Riacho, em Contagem, neste sábado (12), em jogo válido pela última rodada da Superliga Masculina de Vôlei.

Com o tropeço do Sesc-RJ, o time cinco estrela aparece na primeira posição, com 29 pontos. A equipe itapetingana é a sétima colocada, com 15.

O levantador Sandro, do time mineiro, brilhou no confronto e ficou com o Troféu VivaVôlei.

Como foi?

O Itapetininga começou eficiente nos bloqueios e forçando o saque. Logo, ficou na frente do marcador (8/10). Aproveitando os erros dos adversários, o Cruzeiro conseguiu encostar em 19/19. Porém, os visitantes mantiveram um ritmo forte e em um bloqueio triplo em cima de Sander encerraram o primeiro set: 28/30.

Na segunda parcial, o time da casa fez 10/7. No entanto, a equipe paulista diminuiu a diferença (20/19). O técnico Marcelo Mendes apostou na experiência de Sandro e do ponteiro Felipe - que arrumou a recepção. Com dois pontos seguidos, o Sada fez 30/28.

A bola de primeiro tempo funcionou para a Raposa no terceiro set (7/5). Como a vantagem foi aumentando, os donos da casa aproveitaram os contra-ataques: 18/12. Felipe enganou os visitantes e com uma largada conseguiu o set point. Sem bloqueio, o ponta encerrou em 25/19.

Na pipe, Sander deixou 6/3 na quarta parcial. O Itapetininga igualou com o ponto de graça do rival (9/9). Pedro sacou flutuante, Felipe errou e Jarman deixou os paulistas na dianteira: 20/21. Com passe na mão, Sandro levantou para Sander que explorou a mão do bloqueio e garantiu a vitória celeste. 25/23.