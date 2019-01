Maringá derrota Sesc RJ fora de casa e sobe para quinto na Superliga

O Sesc RJ recebeu o Maringá neste sábado (12), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, pela abertura do returno da Superliga Masculina 2018/19. Os visitantes venceram os donos da casa por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 22/25 e 22/25. O central Johan levou o troféu VivaVôlei.

Com o resultado, os paranaenses subiram para a quinta colocação, enquanto que os cariocas desceram da liderança para a terceira posição.

A próxima partida do Sesc RJ será contra o Caramuru, no próximo sábado (19), às 20h, na Arena Multiuso, no Paraná. O próximo desafio do Maringá será contra o Sesi-SP, neste mesmo dia, às 19h, no ginásio Chico Neto, no Paraná.

Resumo da partida

O Sesc RJ começou melhor. Em um erro de combinação do Maringá, o placar era 5/2. Novamente após uma falha, a equipe carioca fez 11/7. Os donos da casa mantinham o domínio. Em um ponto de Wallace, o marcador apontava 20/15. Após um bloqueio duplo, o time do Rio fechou o primeiro set: 25 a 21.

A segunda etapa teve início mais equilibrado: 8/8. No erro de saque de Thiaguinho, estava tudo igual mais uma vez: 16/16. Porém, com Japa sendo parado no bloqueio, o Maringá estava na frente por dois pontos: 18/16.

No erro de passe de Djalma, a equipe paranaense abriu quatro: 20/16. Com um ponto de Vinicius, os visitantes encaminhavam a vitória na segunda parcial: 23/19. Por fim, o Maringá ganhou por 25 a 23.

O terceiro set também começou equilibrado: 7/7. No bloqueio de Deivid, o time paranaense enfim conseguiu boa frente no placar: 18/16. No entanto, em uma bola fora de Johan, o marcador estava igualado: 20/20.

Após um bloqueio de Vinicius, o Maringá abriu dois novamente: 23/21. Depois, foi a vez de Wallace ser parado: 25 a 22 para os paranaenses, que viraram o jogo.

Na quarta etapa, o Sesc RJ voltou a ter a frente do placar: 7/5. Mas não demorou muito para o Maringá tomar o controle da parcial. PV foi bloqueado e o placar era 12/9.

Os visitantes só aumentavam a vantagem: 17/12. O time carioca chegou a reagir, mas a equipe paranaense venceu o set: 25 a 22, e levou a vitória na partida.