Jogadores do Maringá exaltam vitória sobre Sesc RJ: "Um dos favoritos ao título"

O Maringá visitou o Sesc RJ neste sábado (12), pela Superliga Masculina 2018/19, e não deu viagem perdida. O time paranaense venceu o carioca por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 25/21, 23/25, 22/25 e 22/25.

O ponteiro Hugo comemorou a vitória sobre o até então líder da competição:

"É uma das favoritas ao título, investimento alto, um time cheio de craques e a gente conseguiu uma vitória, que são três pontos que fazem diferença lá na frente. Estamos brigando por uma classificação nos playoffs, uma classificação boa. Isso pode fazer diferença lá na frente e a gente está extremamente feliz com o resultado”, disse.

O central Johan levou para casa o troféu Viva Vôlei e ressaltou a importância do triunfo em cima da equipe carioca:

"Muito importante para o prosseguimento do trabalho. Uma equipe que é favorita ao título da Superliga nos dá uma motivação enorme para seguir no campeonato. Atuamos bem. No primeiro set, entramos um pouco desligados, mas conseguimos crescer ao longo do jogo e isso foi importante pra gente", analisou o jogador.

O líbero Daniel Rossi comentou sobre o Sesc-RJ ter sido dado como o favorito para vencer a partida, mas que no fim, quem se deu melhor foi a equipe paranaense, que estudou bem o adversário:

"Pra alguns, na teoria, eles eram favoritos. Mas isso nunca nos desmotivou, muito pelo contrário, nos motiva ainda mais. Ganhar de uma equipe como o Sesc, qualificada, dentro da casa deles. Nós estudamos bem a equipe deles, vimos os vídeos tanto da Superliga quanto dos jogos que eles fizeram na Argentina. E tem que ser assim. Tem que ser bem estudado. Tem que ter muita vontade. Em alguns momentos sobressaiu nosso time, mas o importante são os três pontos, que nos coloca de volta entre os seis primeiros, no nosso objetivo, que são os playoffs. Mas sempre com pé no chão, sempre trabalhando o dia a dia."

Com o resultado, o Maringá subiu para a quinta colocação, enquanto o Sesc-RJ caiu da liderança para a terceira posição. A próxima partida dos paranaenses será contra o Sesi-SP, no próximo sábado (19), às 19h, no ginásio Chico Neto, no Paraná. Já a dos cariocas será contra o Caramuru, neste mesmo dia, às 20h, na Arena Multiuso, no Paraná.